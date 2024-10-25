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MUSKİ, Fethiye'de eskiyen içme suyu hatlarını yeniliyor

MUSKİ, Fethiye'de eskiyen içme suyu hatlarını yeniliyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Fethiye Gökçeovacık Mahallesinde sürekli arızalanarak kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor.

Kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü kentin farklı noktalarında çalışma gerçekleştiriyor. Son olarak Fethiye’de çalışma başlatan ekipler burada Gökeovacık Mahallesi Çalbalı mevkiinin içme suyu hatlarını yeniliyor.

900 Metrelik Hattın Yenileme Çalışması Başladı

Gökçeovacık Mahallesinin Çalbalı mevkiinde bulunan hatların sürekli arızalanarak su kesintilerine neden olması nedeniyle yenileme çalışması başlatıldı. MUSKİ ekipleri tarafından hatta yapılan incelemelerin ardından arızalı noktalar belirlenirken tespit edilen 900 metrelik kısmın değiştirilmesi için kazı çalışması başlatıldı. Buradaki çalışma ile birlikte hem eski hat yenilenerek arızalar ortadan kalkacak hem de su kaybı yaşanmasının önüne geçilecek. Bu bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlara kesintisiz su sağlanmış olacak.

Ayrıca çalışmaların sona ermesi ile birlikte Fethiye Belediyesi tarafından kazı yapılan yollarda üst yapı çalışması gerçekleştirilecek.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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