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MUSKİ Genel Müdürü Şengül: ''Kullanılabilir su miktarında dünya ortalamasının çok altındayız''

MUSKİ Genel Müdürü Şengül: ''Kullanılabilir su miktarında dünya ortalamasının çok altındayız''
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen panelde çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarına vurgu yaparken, Türkiye’nin yıllık kullanılabilir su miktarında dünya ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çekti.

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen panele katıldı. Panelde konuşan Şengül, çevre kirliliği ile mücadele konusuna değinirken, sorunların çözümü için birlikte hareket etme vurgusu yaptı.

Şengül, “1300 Metreküp ile Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarında, dünya ortalamasının çok altındayız”

Şengül Türkiye’nin su konusunda çok yeterli olmadığına vurgu yaparak, “Dünya Bankası verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 25’i su kıtlığı yaşayan bölgelerde yaşamaktadır. 2024 itibariyle, yaklaşık 2.2 milyar insan güvenilir içme suyuna erişimden yoksun. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, hem insani ihtiyaçlar hem de ekosistemlerin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Türkiye, kişi başına düşen yıllık su miktarı bakımından su stresi yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. 2023 verilerine göre, Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1300 metreküptür. Bu rakam, dünya ortalamasının oldukça altındadır ve su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Umutsuzluğa kapılmadan birlikte hareket etmeliyiz”

Şengül çevre kirliliğine karşı birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparken, “Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutlamak ve çevremizi koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için burada toplandık. Bu özel gün, doğamıza olan sorumluluklarımızı hatırlatmak ve sürdürülebilir bir gelecek için atmamız gereken adımları belirlemek adına büyük bir öneme sahiptir. 2024 yılı itibariyle, dünya genelinde çevre sorunlarının ciddiyetini görmekteyiz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kaynaklarının tükenmesi ve plastik kirliliği gibi sorunlar, gezegenimizin geleceğini tehdit etmektedir. Ancak, bu sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine, birlikte hareket etme zamanı. Bizler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanızdan aldığımız destek ve onun çevre duyarlılığı ile bu mücadelede en ön saflarda yer alacak doğamızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen panelde çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarına vurgu yaparken, Türkiye’nin yıllık kullanılabilir su miktarında dünya ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çekti.

 

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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