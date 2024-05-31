  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. MUSKİ ile makine mühendislerinden işbirliği kararı

MUSKİ ile makine mühendislerinden işbirliği kararı

MUSKİ ile makine mühendislerinden işbirliği kararı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü ve yöneticileri İl genelinde faaliyet gösteren makine mühendisleri ile bir araya geldi. Toplantıda çeşitli teknik konular ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve eğitim düzenlenmesi hususları görüşüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve il genelinde faaliyet gösteren makine mühendisleri ile bir araya geldi.

MUSKİ Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Tansel Koralay, Makine Mühendisleri Muğla İl Temsilcisi Mehmet Orçun Çiğdem, MMO Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol ile İl genelinde faaliyet gösteren toplam 15 Makine Mühendisi katıldı.

Altyapı projeleri hakkında uzman görüşleri alındı

Toplantıda teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulunulurken bunun yanı sıra iş birliği kararı çıktı. Özellikle içme suyu sayaçlarının yeri, sokaktan geçen ana hatların evlere ayrılan kolları hakkında uygulanması gereken esaslar ve atıksu bağlantı kanalı proje esasları konuşuldu. Ayrıca mühendisler tarafından MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele eğitim verilmesi ve birbirlerini ilgilendiren konularda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Faydasından çok zararı çıktı: Doğal taşlara dikkat Müge Anlı'da mide bulandıran olay: ''Terbiyesiz adam, ahlaksız'' Müge Anlı'da mide bulandıran olay: ''Terbiyesiz adam, ahlaksız'' Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı Sokak ortasında çatışma; vali olayların ortasında kaldı İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Osman Gökçek'e ağır sözler: ''Kes sesini, sen bir soytarısın'' Osman Gökçek'e ağır sözler: ''Kes sesini, sen bir soytarısın'' Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Ağrı’da çıplak gezen kadın polisi harekete geçirdi Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Üniversite öğrencisi KYK yurdunda ölü bulundu Ender Saraç'ı cinsel istismarla suçlayan oğlu: ''Bundan çok korkuyorum'' Ender Saraç'ı cinsel istismarla suçlayan oğlu: ''Bundan çok korkuyorum'' Gülen'in ini Pensilvanya'da dikkat çeken gelişme Gülen'in ini Pensilvanya'da dikkat çeken gelişme Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL