  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısını ortadan kaldırdı

MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısını ortadan kaldırdı

MUSKİ Menteşe'nin su sıkıntısını ortadan kaldırdı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Akçaova içme suyu deposunda gerçekleştirdiği çalışma ile Menteşe Merkez Mahallerin su sıkıntısını ortadan kaldırdı. Deponun iletim kapasitesini arttıran ekipler, ilçeye günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda ilave su sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü şehir merkezinde Ağustos ve Ekim ayları arasında özellikle yüksek kotlarda yaşanan su kesintilerini önlemek için çalışma gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve gelmesi ile birlikte İlçede yaşanan su sıkıntılarının giderilmesi talimatı üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler 38 gün gibi çok kısa bir süre içinde Menteşe’nin su sıkıntısını giderdi.

İlçenin önemli bir kısmını besleyen Bahçeyaka su havzasından gelen iletim hatları üzerinde yapılan yenilenme sonrasında Merkez Mahalleleri besleyen ana dağıtım deposu olan Akçaova deposuna ilave su temini gerçekleştirildi.

Su iletim kapasitesi günlük 15 bin kişiye yetebilecek miktarda artırıldı

Yapılan bu imalatlar sonrasında bölgenin su iletim kapasitesi saniyede 40 litreye kadar daha fazla su iletebilir hale gelirken, böylelikle günlük yaklaşık 15 bin kişiye ilave su sağlanabilecek. Yapılan çalışma ile Menteşe ilçesinin Merkez Mahalleleri dışında Yeniköy, Kötekli, Yerkesik, Dağdibi, Kafaca ve Akçaova Mahallerine de ilave su sağlama imkânı doğdu. Devamında yapılacak olan iyileştirme çalışmaları ile de ekipler su sıkıntısı yaşanan özellikle Yeniköy ve Kötekli bölgelerine ilave su aktarımı yaparak buradaki sorunu da kalıcı olarak çözmeyi amaçlıyor. Yapılan projenin ardından sürekli olarak depo seviyeleri SCADA sistemi üzerinden kontrol edilirken Akçaova depo seviyesini sürekli olarak %90 doluluk oranının üzerinde olduğu ve bunun Menteşe İlçe Merkezi ile belirtilen diğer mahalleler için sorunsuz su sağlanacağı anlamına geldiği belirtildi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' AK Partili Özlem Zengin: ''Dilruba tutuksuz yargılansın'' Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı Salma Hayek'in 57 yaşına inat, genç mankenlere taş çıkardı İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Sabah neden yorgun uyandığınız belli oldu; işin uzmanı yapılması gerekenleri açıkladı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı Zehra Güneş'in yaz sonu yaz tatilinden dikkat çeken mesajı
Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Ankara'da başlayıp, Bolu'ya sıçramıştı... 36 saatlik kabustan geriye bu korkunç manzara kaldı Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Çalışan emeklilere kötü haber: ''Emekli maaşınız kesilebilir'' Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Yusuf Dikeç'in annesiyle paylaştığı poza mide bulandıran yorumlar Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli SUV'lar kapış kapış gidiyor: İşte Türkiye'de en çok satan 20 SUV modeli Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı