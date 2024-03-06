Mustafa Bozbey’in Bursaspor sevinci

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 16 haftalık galibiyet hasretini deplasmanda Adıyamanspor’u Eren Tunalı, Berat Altındiş ve Bilal Güney’in golleriyle 3-0 yenerek dindiren Bursaspor’u tebrik etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son galibiyetini 28 Ekim 2023’te Serik Belediyespor’u deplasmanda 2-1 yenerek alan Bursaspor 16 hafta sonra galibiyet yüzü gördü.

3 puanı 3 golle alan Bursaspor’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den destek geldi. İznik ziyaretleri esnasında galibiyet haberini alan Bozbey, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile galibiyet sevincini takipçileriyle paylaştı. Futbolcuları ve tüm ekibi kutlayan Bozbey, “Bursasporlu futbolcularımızı ve tüm ekibi kutluyorum. Uzun bir aradan sonra olsa da galip gelmek çok güzel. Galibiyette emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.