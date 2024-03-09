Mustafa Oktay Aksu: Zaferimizin ayak seslerini duyanlar, afişlerimize saldırıyor

Sarıyer’in neredeyse her bölgesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’nun pankartlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından her gün zarar veriliyor.

Konu ile ilgili yetkilileri göreve çağıran CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ‘Ne yaparsa yapsınlar halkımızın gönlünden bizi koparamazlar. Zaferimizin ayak seslerini duyanlar afişlerimize saldırıyor. Sarıyerli komşularımız bu yapılan çirkin saldırılara en iyi yanıtı 31 Mart’ta verecek’ dedi.

Sarıyer’de Ekrem İmamoğlu ve M. Oktay Aksu’nun afişlerine çirkin saldırıların ardı arkası bitmiyor.

Konu ile ilgili kamuoyuna açıklamada bulunan CHP Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, ‘Sarıyer’de halkın bize olan teveccühüne gölge düşürmek isteyen kişi ve kişilere sesleniyorum, ‘Ne yaparsanız yapı bizi halkımızın gönlünden koparamazsınız. Her gün neredeyse yüzlerce afişimize kesici aletlerle zarar veriliyor. Bunu yapanlar şunu çok iyi bilsinler ki, “Siz 500 afişimizi kesersiniz biz 1000 afiş asarız. Bu yaptıklarınızla bizlere değil Sarıyer’in demokrasi kültürüne zarar verirsiniz. Güçlü bir demokrasi kültürüne sahip Sarıyerli komşularımız bu yaptıklarınıza en iyi yanıtı 31 Mart’ta verecek” dedi.

“500 afişi keserseniz biz 1000 afiş asarız”

Aksu, demokrasiye büyük zarar veren bu tür çirkin saldırıların kaybetme korkusu ile her türlü çirkin yola başvuran karanlık zihniyetlerin ürünü olduğunu söyledi.

Yetkilileri ivedilikle görevlerini yapmaya davet eden Aksu, neredeyse her gece gerçekleşen saldırıların sistemli bir hale geldiğini, İstanbul’da ve Sarıyer’de halkın huzurunu sağlamakla, bireylerin haklarını korumakla sorumlu olan tüm yetkilileri görevlerini yapmaya çağırdı.

Olayın sorumlularını kamuoyunun vicdanına bıraktıklarını belirten Aksu, “Dostça bir havada seçim çalışması yapmaya çalışıyoruz ancak bazı kişi ya da kişiler bu havayı bozmaya çalışıyor. Nafile… Bu tür olaylar bizleri yıldıramaz. Sarıyer’de çok büyük bir fark ile halkın iktidarını kuracağız ve halkçı belediyeciliği ilçemizde daimi kılacağız. Siz 500 afişimizi kesersiniz, biz 1000 afiş asarız. Biz Sarıyerli komşularımızın vicdanına güveniyoruz. Komşularımız bu çirkin saldırılara en iyi yanıtı 31 Mart’ta verecektir. Sarıyer’de hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını ve zaferini engellemeye yetmez’ dedi.