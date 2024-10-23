MUTTAŞ 10 yılda Muğla nüfusunun 6 katı yolcu taşıdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Toplu Taşıma A.Ş (MUTTAŞ), kurulduğu günden bu yana Muğla’nın iki havaalanından 5 Milyon 901 bin 258 yolcu taşıdı.

Türkiye’nin iki havaalanına sahip iki ilinden biri olan Muğla’da Dalaman ve Bodrum-Milas Havaalanları’na Büyükşehir Belediyesi modern ve konforlu araçlarıyla yolcu taşımaya devam ediyor. 2014 yılında havaalanı taşımacılığına başlayan ve 32 modern ve konforlu araçla vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar, Bodrum Havalimanından 3 Milyon 337 bin 347; Dalaman Havalimanından 2 Milyon 606 bin 398 kişi olmak üzere toplam 5 Milyon 901 bin 258 kişiye ulaşım hizmeti verdi.

Büyükşehir 35 Yeni Otobüs Alıyor

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 35 yeni araç alacak olan Büyükşehir Belediyesi bu araçlardan 20’sini toplu ulaşımda, 15’ini de havaalanı taşımacılığında kullanacak.

Başkan Aras; “Dünya Kenti Muğla vizyonumuzla yerli ve yabancı misafirlerimize en kaliteli hizmeti vermek için çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "2014 yılında başlattığımız havalimanı taşımacılığımızı daha ileri seviyelere taşımak ve vatandaşlarımızın konforlu yolculuk yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seyahat eden yolcu sayımız her geçen gün artmakta. Bizler de bu talepleri en iyi şekilde karşılamak için araç sayımızı artırıyoruz. Yeni araçlarımızla ve güzergâhlarımızla bu hizmeti en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri olan havaalanlarında ulaşımda da iddialıyız ve yerli, yabancı misafirlerimizin yanındayız." dedi.