Müzeler Günü'nde Bodrum Deniz Müzesi'nden anlamlı etkinlik

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ bünyesinde faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, 18 Mayıs Müzeler Günü’nde ICOM’un belirlediği “Sürdürülebilirlik ve Refah” teması kapsamında düzenlediği etkinlik programını açıkladı

Program kapsamında “Hatay’a Merhaba” Origami Atölyesi ile Hatay'a, Arsuz Belediyesi-Bodrum Belediyesi Kardeş Konteyner Kenti ve Cebike Mahallesi Hayriye-Ahmet Açıkgöz İlkokulu’na “Merhabalar” gönderilecek. Ayrıca iki müzenin iş birliği ile Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, müze müdürü eşliğinde canlı yayında gezilecek ve yayın Bodrum Belediyesi YouTube kanalından izlenebilecek.

18 Mayıs Müzeler Gününde Bodrum Deniz Müzesinden Mesaj Var

Müzelerin, toplumun refahına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan kurumlar olduğuna inanan ICOM, 2023 yılının Uluslararası Müze Günü temasını “Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah” olarak belirlemişti. Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Halikarnas Balıkçısı Okuma Günleri projesi, geleneksel olarak devam eden resim yarışmaları ve okullara gerçekleştirmiş olduğu rehberli gezileri ile müzelerin eğitim işlevinden etkili bir şekilde yararlanmak için faaliyetlerine devam eden Bodrum Deniz Müzesi, “Sürdürülebilirlik” ve “Refah” temalarını Halikarnas Balıkçısı Koleksiyonu ile birleştirdi. Halikarnas Balıkçısı’nın Anma yıl dönümü olan ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 2022 senesinde “Merhaba Günü” olarak ilan edilen 17 Nisan’da Halikarnas Balıkçısı ile özdeşleşmiş olan “Merhaba” için “Merhaba Günü Uluslararası Logo Yarışması” basın duyurusu yapılmıştı.

Bodrum Deniz Müzesi, koleksiyonunu ve projesini, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü ICOM 2023 teması ile birleştirerek deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere “Merhaba” diyecek. Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren “Misafir Afetzedelere Özel Süreli Müze Programı” dahilinde atölyeler düzenleyen Bodrum Deniz Müzesi, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde düzenleyeceği etkinliklerle kalplere dokunacak.

Bodrum Deniz Müzesinden “Hatay’a Merhaba” Origami Atölyesi

“Hatay’a Merhaba” Origami Atölyesinde atölye katılımcıları ile birlikte sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla atık kağıtları kullanarak origamiden farklı büyüklüklerde hediye kutuları hazırlanarak kutuların kapaklarına merhabalar yazılacak, içerisinde iyi dilekler ve hediyeler eklenip Hatay'a Arsuz Belediyesi-Bodrum Belediyesi Kardeş Konteyner Kenti ve Cebike Mahallesi Hayriye-Ahmet Açıkgöz İlkokulu'na gönderecek. 7’den 70’e her yaştan bireyin katılım gösterebileceği atölye 18 Mayıs günü iki oturum halinde, 10.00-12.00 ve 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan atölyeye 0530 232 14 83 numaralı telefondan ön kayıt yapılması rica ediliyor.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Canlı Yayında Gezilecek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi saat 15.00’te, müze müdürü Özgür Çomak’ın eşliğinde canlı yayında gezilecek. Müzeler arası bu iş birliğiyle iki müze birbirine "Merhaba" diyecek. Yayın canlı olarak Bodrum Belediyesi’nin YouTube hesabından tüm ilgililerce izlenebilecek.

Bodrum Deniz Müzesi Hakkında:

Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Belediyesinin önemli katkılarıyla 15 Ekim 2011 tarihinde ziyarete açılmış; Cevat Şakir Kabaağaçlı Koleksiyonu, Bodrum Tekne Modelleri Koleksiyonu ve 6.000’e yakın kabuğun yer aldığı Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonları ile Bodrum denizcilik tarihinin geçmişten günümüze intikal eden belgeleri, objeleri ve değerleri üzerinde deniz tarihimizi aydınlatacak bilimsel araştırmaları yaparak deniz ve denizcilik kültürüne sahip çıkmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Müze, Bodrum ile özdeşleşmiş entelektüel yaşam ustası Halikarnas Balıkçısının albümünden seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından kareler, tarihi belgeler, kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve kişisel eşyaları ile kızı İsmet Kabaağaçlı ve Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlunun Prof. Dr. Şadan Gökovalı’nın bağışları ile zengin bir arşive ait. Bodrumlu sanatkâr/usta Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan 48 adet “Bodrum tipi” model tekneler müzede süngercilik, balıkçılık ve nakliyecilik koleksiyonları olarak sergilenmekte. Portal üzerinden arşivini ve koleksiyonlarını araştırmacılara ve meraklılara sunmak için faaliyetlerine ve çalışmalarına devam etmekte olup eğitim programları, çocuk atölyeleri, etkinlikler, programlar, birçok proje sahipliği ve proje ortaklığını yürütmektedir. Yayınevi olarak da çalışmalarına devam etmekte ve yayınlarını okuyucuyla buluşturmaktadır.