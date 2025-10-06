NASA International Space Apps Challenge Muratpaşa ASSİM’de

Antalya Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), uzay, bilim ve teknoloji alanında dünyanın en büyük yarışmalarından birisi olan NASA International Space Apps Challenge’a ev sahipliği yaptı. Yarışmada farklı yaş gruplarından 200’ü aşkın genç, NASA’nın sunduğu uzay, çevre ve teknoloji odaklı olası senaryolara çözüm üretmek için bir araya geldi.

NASA’nın her yıl dünyanın birçok ülkesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği bu uluslararası hackathon, gerçek veya olası uzay, dünya, iklim, çevre, teknoloji ve mühendislik problemleri üzerine kurulu. Katılımcılar, yarışmanın Antalya ayağında ASSİM’de NASA’nın belirlediği problemlerden birini seçerek 48 saat içinde bu probleme yönelik fikir ve projeler üretmek için kıyasıya mücadele etti. Takımlar halinde gerçekleşen yarışmada katılımcılar projelerini üretirken NASA’nın açık veri setleri, yapay zeka uygulamaları, yazılım ve kodlama programlarından yararlandı. Genç zihinler, çevresel analizlerden uzay keşiflerine farklı alanlarda yaratıcı fikirler ortaya koydu.

NASA International Space Apps Challenge, gençlerin analitik düşünme, problem çözme, üretkenlik, farklı bakış açıları geliştirme ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Gençler, mentörlerin rehberliğinde fikirlerini olgunlaştırarak hem bilimsel düşünce yeteneklerini hem de takım içi iletişim becerilerini güçlendirdi.

48 SAATLİK HACKATHON

NASA Space Apps Antalya Lideri Muhammed Akif, etkinliğin NASA tarafından dünyada 300 farklı lokasyonda gerçekleşen dünyanın en büyük hackathonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yarışmacılar NASA tarafından belirlenen problemleri çözmeye çalışıyorlar. Bunun için 48 saatleri var. Gece de çalışmaları gerekecek. Takımlar halinde çalışıyorlar. Bilgisayarlarında kodlama, sunum ya da similasyon içeriğinde projeler hazırlıyorlar. Projelerini jüriye sunarak derece elde etmeye çalışacaklar. 48 saatlik bu hackathon da sadece Türkiye’den değil dünyanın çeşitli yerlerinden rakipleri var. Yerel jüri karşısında ilk üçe giren takımlar ise küresel finallere girme hakkı kazanacaklar.”

GENÇ ZİHİNLER NASA İÇİN PROJELER ÜRETTİ

NASA International Space Apps Challenge Antalya yarışmacılarından Aras Erdem Avşar daha temiz ve güvenilir meteoroloji ölçümleri yapabilmek adına “Akıllı Gökyüzü Gözlem Ağı” isimli bir fikir geliştirdiklerini söyledi. Avşar, ayrıca trafik lambalarına ve saat kulelerine hava sıcaklığı ve nem oranlarını ölçebilecek sensörler yerleştirerek meteorolojik verileri sesli yorumlayabilecek tabelalar için de kodlama yaptıklarını söyledi. Avşar, projenin trafikte olası kazaların, can ve mal kayıplarının da önüne geçmesini hedeflediklerini belirtti.

Tuğçe Yağız, yarışmaya katılma amacının kendini geliştirmek ve network edinmek olduğunu söyledi. Yağız ayrıca “Bence gelecekte yaşam uzayda olacak. Bu yüzden bu projelere kafa yormak geleceğimiz için çok önemli” diye konuştu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışmanın sonunda başarılı projeler jüri tarafından değerlendirildi ve uluslararası final etabına çıkmaya hak kazandı. The Habitat Game isimli projesiyle 1’incilik elde eden Riftmaker isimli takım IAC2026 Antalya katılım hakkı kazandı. Ayrıca 3 aylık Space Network Proje Mentorlüğü ve ASSİM Ön Kuluçka Programı katılım hakkı da elde etti. NASA Farm Navigators: Using NASA Data Exploration in Agriculture isimli projeyle 2’ncilik kazanan Terra Vision takımı Space Network 3 aylık mentörlük programı ve ASSİM Ön Kuluçka Programı katılım hakkı kazandı. Akıllı Gökyüzü Gözlem Ağı isimli projeyle 3’üncü olan Techify takımı ise ASSİM Ön Kuluçka Programı katılım hakkı kazandı.