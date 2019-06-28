Nasıl bir Kadıköy istediklerini anlattılar

2020-2024 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında ‘Kadıköy nasıl olmalı’ sorusuna yanıt arayan sanatçılardan, açık hava sinemaları, platolar, ortak çalışma mekanları, teknik personel yetiştirilmesi için imkan yaratılması gibi öneriler geldi.

Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen toplantıya oyuncular Mert Fırat, Melisa Sözen, Volkan Yosunlu, Doğu Can, müzisyenler Koray Candemir, Harun Tekin, Birol Namoğlu, yönetmenler Pelin Esmer, Emin Alper, ressam Gözde Başkent, tasarımcılar Utku Lomlu, Ethem Onur Bilgiç, Aydan Çelik, karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in aralarında bulunduğu isimler katıldı. Oturumun moderatörlüğünü gazeteci Bağış Erten üstlendi. Kadıköy’ün kültür sanat politikalarına yönelik önerilerini, sektörel taleplerini ileten sanatçılardan yaratıcı fikirler çıktı. Müzisyenlerin prova mekanları bulmakta zorlandığını aktaran Harun Tekin prova merkezleri açılmasını önerirken, Koray Candemir ve Kaan Sezyum kapsamlı bir festival önerisinde bulundu. Oyuncu Mert Fırat, sektörün teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yürütülebileceğini belirtirken, Melisa Sözen polisiye film festivali önerisinde bulundu.

Toplantıya katılan isimler şöyle: Harun Tekin (müzisyen), Koray Candemir (müzisyen), Pelin Esmer (yönetmen), Emin Alper (yönetmen), Mert Fırat(Oyuncu), Şebnem İşigüzel (yazar), Melisa Sözen(oyuncu), Volkan Yosunlu (oyuncu), Fırat Yücel(sinema yazarı), Murat Uyurkulak(yazar), Hilmi Hacaloğlu (gazeteci), Doğu Can(oyuncu), Gözde Başkent(ressam), Utku Lomlu(grafik tasarımcı), Zeynep Miraç (gazeteci), Kemal Gökhan Gürses(karikatürist), Ethem Onur Bilgiç (tasarımcı, illüstratör), Serkan Fidan (müzik sektörü), Arek Nişanyan(tiyatro danışmanı), Pınar Hocaoğulları (Mühendis), Aydan Çelik (tasarımcı), Behçet Çelik (yazar), Doğu Yücel (yazar), Birol Namoğlu (müzisyen), Kaan Sezyum (yazar).

“KÜLTÜR SANAT POLİTİKASI GELİŞTİRMELİYİZ”

Toplantıya kısa bir süre eşlik eden Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy, Beyoğlu’nda kültür sanat faaliyetlerinin ölmesinden/öldürülmesinden sonra bir sığınak noktası oldu. Herkes burada olmak istiyor. Ama bunun yönetilmesi gereken bir kısmı da var. Kadıköy Belediyesi’nin sadece yer sağlayıcı olmaktan çıkıp kültür sanat politikalarını geliştirip ona uygun davranılmasını hedefliyoruz. Gençlerin burada yaşaması için, yaşamlarını kolaylaştırıcı alanlar oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

MAHALLELER VE MESLEK GRUPLARI İLE TOPLANTILAR DÜZENLENİYOR

2020-2024 Stratejik Planı için ‘Anlat Kadıköy’ projesi kapsamında düzenlenen toplantılarda her kesimden yurttaş, nasıl bir Kadıköy’de yaşamak istediklerini, öneri ve düşüncelerini Kadıköy Belediyesi ile paylaşıyor. Farklı meslek grupları ile düzenlenen görüşmelerde ise sanat, spor, sağlık, eğitim gibi alanları ilgilendiren meslek grupları ile odak gruplar halinde toplantılar düzenleniyor. Öte yandan Kadıköy’ün 21 mahallesinde düzenlenen toplantılarda yurttaşların fikirleri alınıyor.