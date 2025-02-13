Nasuh Mahruki Balıkesirlilerle buluştu: ''Depremde ilk 72 saat çok önemli''

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Deprem” temalı düzenlediği programda konuşan Sosyal Girişimci, Profesyonel Dağcı ve Yazar Nasuh Mahruki, deprem çantasının her zaman hazır bulundurulması gerektiğini ifade ederken depremden hayatta kalanlar için ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söyledi.

Depreme karşı daha güvenli ve dirençli şehir oluşturma hedefiyle ilerleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Girişimci, Profesyonel Dağcı ve Yazar Nasuh Mahruki’yi ağırladı. Salih Tozan Kültür Merkezi’nde “Deprem” konulu düzenlenen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan söyleyişinin moderatörlüğünü Şule Akman ve Mustafa Semerci yaptı. Yazar Nasuh Mahruki’yi Balıkesir’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, deprem konusunda atılacak her adımın hayati derecede önem arz ettiğini belirtti.

İLK 72 SAAT VURGUSU

Arama kurtarma çalışmalarında zaman yönetiminin çok önemli olduğuna vurgu yapan Nasuh Mahruki, özellikle deprem gibi afetlerde zamana karşı yarış verildiğini söyledi. Türkiye’nin depremin acı yüzüyle 17 Ağustos 1999 Depremi’yle yüzleştiğini belirten Mahruki, deprem çantasına dikkat çekti. Deprem çantasının her daim hazır bulundurulması gerektiğini dile getiren Mahruki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kitlesel afetlerde profesyonel ekiplerin, her enkaza ulaşabilmesi 72 saat veya daha fazla zaman alabilir. İlk 72 saat boyunca devlet yetişemeyebilir. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekebilir. O, 72 saat içinde ihtiyaç olabilecek yiyecek, su, kronik hastalarda ilaç olmalı. El feneri olması gerekir. 17 Ağustos Depremi, 45 saniye sürmüştü. O nedenle depremi hissettiğiniz anda bulunduğunuz yerde daha önceden tespit ettiğiniz en güvenli alanlara vücudunuz iyice küçülecek şekilde ‘Yat-Kapan-Tutun’ ya da ‘Çök-Kapan-Tutun” yapacaksınız. Yatarken deprem hissedildiği anda bir saniye içinde kendinizi yana atabilirsiniz. Buzdolabı, çamaşır makinesi sağlam eşyaların yanına sığınıp beklemek gerekiyor. Yani yatak odasından salona koşmayacaksınız. Depremi bulunduğunuz yerde karşılayacaksınız. Psikolojik hazırlığınızı da yapılacaksınız. Deprem anında merdiven, balkon ve camlara asla yönelmemek gerekiyor”

ATEŞ, 30 HAYATA DOKUNDU

Tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği 6 Şubat Depremlerinde kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Birliği’nin labrador cinsi enkaz canlı arama kurtarma köpeği ‘Ateş’ sahneye çıktı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği Ateş’in hüzünlü hikâyesi duygulandırdı. Sahibi tarafından şiddet gören Ateş’in 2020 yılında itfaiye bünyesine katıldıktan sonra yeterlilik sınavlarında Türkiye birincisi olduğunu söyleyen eğitmeni Cihan Kurtay, 6 Şubat depremlerinde resmi kayıtlara göre 12 kişinin hayatını kurtaran Ateş’in toplamda ise o süreçte 30 hayatın kurtarılması çalışmalarında yer aldığını dile getirdi. Ateş’in başarıları seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

25 YIL SONRA YİNE AYNI SAHNEDE

Program sonunda seyircilerin sorularını cevaplayan Nasuh Mahruki’nin 25 yıl önce yine aynı sahnede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen’in de yer aldığı eğitim ve söyleşide çekilen fotoğrafı sahneye yansıtıldı. Balıkesir’de olmaktan daima mutluluk duyduğunu söyleyen Mahruki, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Nasuh Mahruki’ye günün anısına hediye takdiminde bulundu.