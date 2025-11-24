  1. Anasayfa
Nazan Kesal ve film ekibi Küçükçekmece'de

Nazan Kesal ve film ekibi Küçükçekmece'de
Güncelleme:

Küçükçekmece Belediyesi, ‘Sinema Söyleşileri’ kapsamında oyuncu Nazan Kesal ve yönetmen Soner Sert’i Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde konuk etti.

Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından organize edilen söyleşinin moderatörlüğünü Tuba Büdüş yaptı. Söyleşi öncesinde yönetmenliğini Soner Sert’in yaptığı ve başrollerinde Nazan Kesal’ın yer aldığı ‘Acı Kahve’ filmi seyirciyle buluştu. Film gösterimi ardından gerçekleştirilen söyleşiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çebi film ekibine çiçek takdiminde bulundu.

Kemal Çebi: Küçükçekmece kültürle, sanatla, edebiyatla ve sporla anılsın istedik

Söyleşi öncesi konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katılımlarından dolayı Nazan Kesal’a, Soner Sert’e ve katılan herkese teşekkür ederek, ‘’Küçükçekmece İstanbul’un ikinci büyük ilçesi, Türkiye'nin en büyük yedinci ilçesidir ve 56 ilden büyüktür. 2019’da vaatlerimiz arasında Küçükçekmece kültürle, sanatla, edebiyatla ve sporla anılsın dedik. Sadece Küçükçekmece Gölüyle anılmasın istedik. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bir ülkenin sanatı yoksa damarlarından biri eksiktir’’ dedi.

Nazan Kesal: Böyle giderse dizi çekmeyeceğim çünkü içime sinmeyen bir şey yapmak istemiyorum

Nazan Kesal oyunculuk hakkındaki düşüncelerini ve Acı Kahve filmi hakkındaki görüşlerini anlatırken, ‘’Bir oyuncu bana göre her şeyi oynayabilir kıvamda olmalı. Oyuncunun kendi karakteri her neyse karakterinin tam tersini de oynayabilecek yapıda olmalı. Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız. Oyuncu karakteri oynamaya başladıktan sonra artık o karakterin oyuncuyu ele geçirmesi lazım. Ben oyuncu olarak senaryonun gücüne çok inanırım. Acı Kahve de çok güçlü bir senaryo ve kendi yaşamımızdan bir kesit. Benim karakterim kızını kültürsüz olduğunu bildiği bir aileye gelin vermeye razı oluyor tabi bu toplumsal baskıdan kaynaklanıyor. Üç senedir dizi çekmiyorum ve böyle giderse çekmeyeceğim. Çünkü dizi seyircisini çok önemseyen bir oyuncuyum, bizi izleyen kitleleri çok ciddiye alıyorum. Bu yaz en fazla on tane dizi reddettim. Dizi, televizyon sektörü çok zor sabahlara, gece yarılarına kadar çalışmak gerekiyor ve ben içime sinmeyen bir şey yapmak istemiyorum. Sadece doğru ve işe yarar bir iş beni yormuyor’’ dedi.

Acı Kahve filminin yönetmeni Soner Sert ise film hakkında, ‘’Benim 58 tane kuzenim var ve küçüklüğümden beri kız isteme törenlerine denk gelirim dolayısıyla bu seremoni çok ilgimi çekiyordu. Çünkü çok suni bir ortam var orda. Filmi yazarken amacım seyircinin herhangi bir karakterle özdeşmemesiydi. Bu tip hikâyelerde bence seyirci bir tartışmanın içerisinde kendini bulmalı ve kendi karar vermeli. Bu benim temel çıkış noktalarımdan biriydi, seyircinin özdeşlik kurduğu oyuncu gözünden baktığı bir sinemayı işlevsel bulmuyorum ve çağdaş sinema bu şekilde olmalı diye düşünüyorum’’ dedi.

 

