Nazım Hikmet doğumunun 123’üncü yıl dönümünde Şişli’de anıldı

Şair Nazım Hikmet doğumunun 123’üncü yıl dönümünde, Şişli Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı. Şişli Belediyesi’nin şairin 123’üncü yaşına özel hazırladığı ‘Şişli’de Bir Nâzım’ kitabı da anma programıyla okuyucuyla buluştu.

Şişli Belediyesi ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, evrensel şair Nâzım Hikmet’in 123’üncü doğum gününde özel bir anma programı düzenledi.



Dün akşam Harbiye CRR’de “Nâzım 123 Yaşında: Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni" temasıyla gerçekleşen anma etkinliğine ilgi çok yoğun oldu. Büyük şairin izlerini taşımaya devam eden çok sayıda sanatçı etkinlikte yer aldı.

İlk olarak Şişli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet’in 123’üncü yaşına özel olarak birbirinden değerli yazarlarla hazırlanan “Şişli’de Bir Nâzım” adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

NÂZIM HİKMET’İN ŞİŞLİ’DEKİ AYAK İZLERİ

Dünya edebiyatının en büyük şairlerinden olan Nâzım Hikmet'in hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Şişli'deki yaşantısının izleri bu kitaba ilham verdi. Kendisi de şehir plancısı olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, Nâzım Hikmet’in ayak izlerini takip ederek ortaya çıkmasını sağladığı bu eser bir başlangıç niteliğinde. Dünyanın sesine kulak verdiği bu büyük ustanın şiirlerine, senaryolarına, yazılarına ilham olan dönemin Şişli’sinin atmosferini, sanatsal ilişkilerini, dönüşümünü takip edebildiği bu eser şairin doğum gününde okuyucuyla buluştu.



Şişli Belediye Başkanı Şahan ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz’in ev sahipliğinde düzenlenen programın sunuculuğunu sinema ve tiyatro sanatçısı Altan Gördüm yaptı.

ŞAHAN: ŞİŞLİ’NİN NÂZIM’A, NÂZIM’IN DA ŞİŞLİ’YE KATTIKLARI

Programın açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Şahan, büyük şairin doğum gününe özel olarak hazırlanan ‘Şişli’de Bir Nazım’ adlı kitabın okuyucuyla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahan, “Bu eser, Nâzım Hikmet’in Şişli ile olan bağını, burada geçirdiği yılların sanatına olan etkilerini ve bıraktığı izleri ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Bu kitap, Şişli’nin Nâzım’a, Nâzım’ın da Şişli’ye kattıklarını yaşatacak önemli bir belge niteliği taşıyor.” diye konuştu.

“SEÇMEN İRADESİNE YÖNELİK AÇIK BİR MÜDAHALE”

Türkiye’nin demokrasi ve adalet değerlerini derinden sarsan bir duruma dikkat çekmek istediğini belirten Resul Emrah Şahan, şunları söyledi:



“Ne yazık ki, Nâzım Hikmet’in ömrü boyunca mücadele ettiği baskı ve adaletsizlik anlayışı, bugün farklı biçimlerle yeniden karşımıza çıkıyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat’ın, halkına fedakârca hizmet ederken yargı eliyle hedef alınması, seçmen iradesine yönelik açık bir müdahaledir. Sandıkta alamadığını yargı operasyonlarıyla ele geçirme çabası, ne hukukla ne de demokrasiyle bağdaşır. Bu tür girişimler, yalnızca bir belediye başkanına ya da bir partiye yönelik değildir; doğrudan halkın seçme ve seçilme hakkına, demokrasinin temeline bir saldırıdır. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterm ki, halkımızdan aldığımız güçle, irademizi kırmaya yönelik bu adaletsiz girişimlere karşı her zaman dimdik duracağız. Bu adalet ve demokrasi mücadelesi, Nâzım’ın ömrü boyunca savunduğu özgürlük ve eşitlik ideallerinin de bir yansımasıdır. Onun mirasından aldığımız ilhamla, bu topraklarda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı bedeli ne olursa olsun sürdüreceğiz.”

NÂZIM HİKMET VAKFI’NDAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise konuşmasında Nazım Hikmet’in yaratıcılığı, şairliği, komünistliği, haksızlığa, sömürüye, şiddete karşı direnci, cesareti, aşkları, vatanseverliği, evrenselliği, çağdaşlığı, idealleri ve umuduyla bir bütün olduğuna vurgu yaptı. Vakfın amacının, Nazım'ın eserlerini ulusal ve uluslararası çapta araştırmak, yaygınlaştırmak ve tanıtmanın ötesinde, sanatsal ve bilimsel çalışmalara yol açmak olduğunun altını çizen Zeynep Oral, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile iş birliği içinde bir burs programı başlattıklarını duyurdu. Oral, “Bu program, edebiyat fakültesinde okuyan gençlere yönelik karşılıksız bir burs. Amaç; Nazım Hikmet’i daha iyi tanıyan ve daha iyi tanıtabilecek edebiyat öğretmenleri yetiştirmek.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK ŞAİR YILDIZAR GEÇİDİ İLE ANILDI

Geçen yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Genco Erkal'ın sesinden Nâzım Hikmet'in "Otobiyografi" şiiri dinlendi. Ardından programda Halil Ergün, Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem, şairin çeşitli şiirlerini seslendirirken Levent Ülgen ise ‘Memleketimden İnsan Manzaraları'ndan "Kartallı Kâzım" bölümünü sahneledi.

ZUHAL OLCAY İLE MUHTEŞEM KAPANIŞ

Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini dans ve müzikle yorumlarken; gecenin açılış ve kapanışında Tarık Akan’ın çocukları Özel Taş Koleji Korosu sahneye çıktı. Program, sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla devam etti. Gecenin finalinde ise Zuhal Olcay, çocuk korosu ile birlikte ‘Yiğidim Aslanım’ eserini seslendirdiler.