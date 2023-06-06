Nazım Hikmet ölümünün 60. yıl dönümünde Şişli'de anıldı

Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet Ran, sonsuzluğa uğurlanışının 60. yıl dönümünde “Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu” ve “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım ” başlıklı sergiyle Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde anıldı.

Anma programı kapsamında, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Araştırmacı Yazar Deniz Dalkılınç’ın hazırladığı “Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nâzım ” başlıklı sergi, Nâzım dostlarıyla buluştu. Küçükçekmece Belediyesi tarafından hazırlanan sergide, basına yansıyan belgeleri ve görüntüleri içeren, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan ama kitaplarda yer almayan şiir ve yazılarından oluşan eserler yer aldı. Sergide, Nâzım Hikmet’in annesi Celile ve babası Hikmet Bey’in evlenmeden ve Nâzım doğmadan önceki Selanik yıllarına ait bilinmeyenlerine, yabancı dergi ve gazetelerde hakkında çıkan haberlere ve davalarına ilişkin haberler yer alıyor.

19 Haziran’a dek açık kalacak

Güney Özkılınç, "Nâzım Hikmet, kağıdıyla, kalemiyle, örnek mücadelesi ve düşünceleriyle yaşamaya devam ediyor. Bu sergide sanatseverler, Nâzım Hikmet’in “Gazetelerin Destanı” isimli hiç bilinmeyen şiirini ve az bilinen fotoğraflarını görebilecek. Tüm sanatseverleri sergiye davet ediyoruz” dedi. Sergi, 19 Haziran’a dek ziyarete açık kalacak.

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden Uluslararası Nâzım Hikmet Sempozyumu’nda, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan bilim ve sanat insanları, şairin sanatı, kişiliği, barış ve özgürlüğü, eşitlik mücadelesi ve bilinmeyen yönlerini güncel bir bakışla yeniden değerlendirdi. Katılımcılar, Kültür ve Sanat Evi önündeki Nâzım Hikmet heykeline karanfil bıraktı. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, “Dünya şairi Nazım’ı, 60. ölüm yıl dönümünde kendi evinde anıyoruz. Tüm katılımcılara ve bu sürece katkı sağlayan Şişli Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplamda 36 uluslararası bildirinin sunulduğu sempozyumun bildiri kitabının, önümüzdeki aylarda basımı gerçekleştirilerek, Nâzım Hikmet dostlarıyla buluşturulması planlanıyor.