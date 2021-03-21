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  4. ''Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi''

''Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, söz konusu devirle ilgili Twitter hesabından bir video yayınlayarak, "Taksim Gezi Parkı, 2.Bayezid'den tam 445 sene sonra yapıldı." açıklamasını yaptı.

Mahir Polat'ın paylaşımı şöyle:

"Gezi Parkı devri konusunda hakikat:

Ne tarihe ne de yasaya dayanmıyor
Ne Gezi Parkı ne de Topçu Kışlası 2.Bayezid Vakfı yoluyla meydana gelmedi

3.Selim ile 2.Bayezid’i karıştıranlara: aralarında 310 yıl var
 
Taksim Meydan çalışmamız hala kurulda onay bekliyor!"

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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