Ne Katarmış ama! Osmanlı mirasını Katar sevdası için yıktılar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul'un tarihi yapılarından Kasımpaşa'daki Divanhane Eski Karakolu'nun yıkıldığını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tartışmalı Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne (Haliçport) etki alanında kaldığı gerekçesiyle bir süredir yıkımına başlanan İstanbul Kasımpaşa’daki Sultan Abdulaziz’in yaptırdığı tarihi Divanhane Karakolu'na ilişkin olarak, "Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolu'nu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık" dedi.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Mahir Polat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm çabalara rağmen yıkımın önlenemediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'ni suçlayan Mahir Polat şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek paylaşıyorum. Ne yazık ki tüm mücadelemize rağmen Divanhane Karakolunu devlet kurumlarının el birliği ile yıkmasından kurtaramadık. Korumacıyım, utanç duyuyorum! Hiç bir sebebi olmayan bu yıkımın müsebbibi Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi'dir."

ARKASINDAN KATAR ÇIKTI

Divanhane Karakol Binası’nın Katarlıların ortak olduğu Haliçport için yıkılacağına dair kararı ortaya çıkarmıştı.

Meselenin Haliçport ile ilgili olmadığı iddia edilse de 2018’deki İBB Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı, olayın Haliçport ile ilgili olduğunu gösteriyor.

Belgede yapılacak işlem özetle şöyle anlatılıyor:

“Beyoğlu Camiikebir Mahallesi, Taşkızak Tersane Caddesi 3538 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılması planlanan ‘Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi’ne Giriş-Çıkış verilmesi ek projede gösterildiği gibi, Hasköy Cami Sokak, Aynalıkavak Caddesi, Donanma Caddesi ve Melek Sokak üzerinden giriş-çıkış verilmesi sadece ulaşım ve trafik açısından uygun görülmüştür.”

"ECDAD YADİGARINI YIKACAK KADAR BU SEVGİ NEREDEN GELİYOR"

İBB'nin Mart ayı toplantılarının ilk gününde konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ise, Divahane Karakolu binasının yıkılması olayına değinerek şunları söylemişti;

“Bizden çok muhafazakarların buraya gidip ‘siz burayı yıkamazsınız, burası ecdadımızındır’ demesi lazımdı. Kasımpaşa Meydanı, İstanbul’da Osmanlı kimliğinin en çok belirginleştiği yerlerden biridir. Turabi Baba Türbesi var, kışla var, tersane var. Divahane var. Karakol 1868 yılında Abdülaziz zamanında yapılmış. Neden yıkılıyor? Yol açmak için. Bu yolu niye açmak istiyorlar? Haliçport’un otoparkına gidiyor bu yol. Haliçport Katarlıların da ortak olduğu bir port. Arkadaş nedir sizin bu Katar sevginiz? Ecdadınızın yadigarını yıkacak kadar bu sevgi nereden geliyor? Yazık değil mi? Ulaştırma Bakanlığı yıkıyor, Kültür Bakanlığı onaylıyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ruhsat talep ediyor, Beyoğlu Belediyesi de onaylıyor.”