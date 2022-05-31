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  4. Nebil Özgentürk imzalı ‘Nazım Hikmet 120 Yaşında’ belgeseli Muratpaşa’da

Nebil Özgentürk imzalı ‘Nazım Hikmet 120 Yaşında’ belgeseli Muratpaşa’da

Nebil Özgentürk imzalı ‘Nazım Hikmet 120 Yaşında’ belgeseli Muratpaşa’da

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün yaptığı “Nazım Hikmet 120 Yaşında” belgeseliyle Türkçe’nin büyük şairini, ölüm yıldönümü yaklaşırken, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde anıyor. Anma programı, 1 Haziran Çarşamba, saat 20.30’da başlayacak.

Yapımcılığını Nazım Hikmet Sanat Vakfı ve Bir Yudum İnsan Film’in üstlendiği “Nazım Hikmet 120 Yaşında” belgeseli, Antalya’da ilk gösterimini Muratpaşa Belediyesi’nin Türkçe’nin büyük şairi Nazım Hikmet için düzenleyeceği anma gecesinde yapacak.

Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk’ün de katılacağı gecede Nazım Hikmet’i canlandıran oyuncu Şahin Sancak da yer alacak. Gecede İlke Türkdoğan da bestelenmiş Nazım Hikmet şiirlerini seslendirecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek anma programı, 1 Haziran Çarşamba saat 20.30’da başlayacak.  

Antalya’da ilk gösterimini yapacak belgeselin görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç, sanat yönetmenliğini Devrim Ünal üstlenirken, kostüm tasarımını Baran Uğurlu, belgesel filmin genel koordinatörlüğünü Zeynep Erpamir, editörlüğünü Volkan Evcim ve Murat Karakuş, danışmanlığını ise Nuriye Ural Akman ve Melda Davran yaptı. Oyuncu Sancak’ı Nazım Hikmet’e Türkiye’nin önemli profesyonel makyaj sanatçılarından biri olan Derya Ergün dönüştürdü.  

Kısa versiyonu 3 Haziran 2020’de büyük şairin ölüm yıldönümünde yayınlanan belgeselin Türkiye çekimleri Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın içinde yer alan Nazım Hikmet Anı Odası, Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi’nde yapıldı. Çekimleri Moskova’da tamamlanan belgesel ilk gösterimi 15 Ocak’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdi. 

Etiketler Muratpaşa Belediyesi
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