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Offroad sezonunun startı Konyaaltı’ndan verildi

Offroad sezonunun startı Konyaaltı’ndan verildi

Antalya’da düzenlenen Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın startı Konyaaltı Belediyesi önünden verildi.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı Konyaaltı Belediyesi önünde düzenlenen start seremonisi ile başladı. Antalya Offroad Motor Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan ve sezonun da ilk yarışı olma özelliği taşıyan Antalya etabı startı, offroad tutkunlarının yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin dört bir yanından yarışmacıların katıldığı sezonun ilk organizasyonu, 3 gün boyunca Antalya’nın farklı noktalarında devam edecek. Yarışlar 27 Mart Pazar günü 18:30’da düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Start seremonisinde konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, farklı spor dallarının rekabetinin Antalya’da yaşanmasından duydukları memnuniyeti belirtti. Bostan, “Antalya yalnızca Saklıkent ve denizden ibaret bir şehir değil. Bizim istediğimiz farklı spor dallarının bu şehirde olması. Konyaaltı Belediyesi olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz ve devamını da gerçekleştireceğimiz, farklı ülkelerden sporcuların katıldığı bir Ultra Maraton gerçekleştirdik. Dolayısıyla Offroad’ı da önemsiyoruz. Katılımcılara ve katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler Konyaaltı
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