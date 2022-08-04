Öğrenci dostu Kadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin kültür sanat, spor, eğlence ve akademik çalışmalar gibi pek çok konuda verdiği ücretsiz hizmetleri öğrencilerin ilgisini Kadıköy’e çekiyor.

Kadıköy Belediyesi’nin öğrencilere sunduğu ücretsiz hizmetlerle birlikte sosyal hayatın canlılığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle İstanbul’un en çok tercih edilen ilçesi Kadıköy, öğrenciler için de cazibe merkezi halinde. Belediye öğrencilere kütüphaneler, ders çalışma ortamları, sosyalleşme ve spor yapma alanları sunarak öğrenciliklerini en verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor.

Akademik Bilgiye Erişim ve Kolaylık

Kadıköy Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelerden Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi ve Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi, zengin kitaplığı ve erişilebilir ortamıyla ders çalışmak ve araştırma yapmak için öğrencilere sunulan en uygun mekanlar arasında yer alıyor. Ayrıca belediyenin ilçeye kazandırdığı Moda’daki İDEA da, hem ders çalışmak, hem vakit geçirmek için cazip seçeneklerden biri. Öğrenciler, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçtiği buluşma ortamı Tasarım Atölyesi Kadıköy’de de fikir ve önerileriyle proje süreçlerine katılıp, yaşadıkları mahallenin tasarım stratejilerine katkıda bulunabilecek.

Kültür Sanat’ın Çekim Merkezi Kadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin ilçede yazın açık havada kışın da kapalı merkezlerinde gerçekleştirdiği konser, sinema, tiyatro gösterimleri gibi birçok kültür sanat etkinlikleri de ilgi çekiyor. Ayrıca Karikatür Evi’nin karikatür, manga, çizgi roman; Gençlik Sanat Merkezi’nin enstrüman, dans, drama gibi atölyeleri her yıl yüzlerce gence ücretsiz hizmet veriyor.

Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy

Kadıköy Belediyesi spor yapmak isteyen gençleri de destekliyor. Acıbadem Yüzme Havuzu, Kalamış Gençlik Spor Merkezi, Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Koşuyolu Spor Merkezi ve her sabah parklarda düzenlenen etkinliklerden üniversiteliler kendine ve zamanına uygun olanı seçerek yararlanabiliyor. Gençler buralarda masa tenisi, plaj voleybolu, futbol, basketbol oynayabiliyor; kaykay kayabiliyor; yüzebiliyor ve spor müsabakalarını dev ekranlardan izleyerek sporun heyecanını arkadaşlarıyla birlikte yaşayabiliyor.

Kadıköy’den Burs Desteği

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz mayıs ayında Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy Muhtarları, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ve Kadıköylü vatandaşların ortaklaşa gerçekleştirdiği bir projeye imza attı: Okutan Kadıköy. Paydaşlar, bu projeyle Kadıköy’de ikamet eden bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs imkânı sağlamayı amaçlıyor.