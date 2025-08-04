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Okçulukta Muğla Büyükşehir Fırtınası

Okçulukta Muğla Büyükşehir Fırtınası
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Okçuları Samsun’dan 3 Altın, 1 Gümüş Madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Ayak Müsabakaları’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli dereceler elde etti.

Makaralı Yay Karışık Takım, Makaralı Yay Takım ve Makaralı Yay Bireysel kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları, üç altın madalya kazandı. Ayrıca, Makaralı Yay U21 kategorisinde mücadele eden sporcular, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Okçuları Şampiyonaya Damga Vurdu

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 3. Ayak Müsabakaları, Samsun’daki İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Organizasyona, Türkiye genelinden 67 kulüpten 351 sporcu katıldı. Şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 6 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 7 sporcu ile katıldı.

Altın Madalyalar Muğla’ya

Hazal Burun, Ece Su Demircan ve Eflal Duru Kaya’dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi takımı, Büyük Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Karışık Takım kategorisinde yarışan Hazal Burun ve Emircan Haney, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandılar. Genç Kızlar kategorisinde ise Ece Su Demircan, Meleknur Küçük ve Eflal Duru Kaya’dan oluşan takım Türkiye ikincisi oldu.

Emircan Türkiye Şampiyonu

Samsun’da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Ayak Turnuvası’nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, makaralı yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Başkan Aras: “Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Samsun’da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Ayak Müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçularını ve Antrenör Dr. Ejder Sözen’i tebrik etti.

Başkan Aras  “Muğla’mızı ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden, azimleriyle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Samsun’da düzenlenen ve birçok sporcunun katıldığı turnuvadan 3 altın, 1 gümüş madalya ile dönerek okçularımız bizleri ve Muğla’mızı yine gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörümüz Dr. Ejder Sözen’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu üstün başarılar, hem bizleri gururlandırıyor hem de diğer gençlere ilham veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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