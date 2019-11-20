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  4. 20 Kasım 2019 18:05

Öldürülen kadınların isimleri Kadıköy'de yaşayacak

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele veren Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy’ün parklarında yaşatacak.

Öldürülen kadınların isimleri Kadıköy'de yaşayacak
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Erkek şiddetinin mağdurları Emine Bulut, Ceren Damar, Mehtap Bülbül, Muhterem Evcil, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Esin Işık, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Müzeyyen Boylu’nun isimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde yer alan parklara verilecek. Bu isimler şiddet mağduru tüm kadınları temsil edecek.

KOŞUYOLU PARKI “EMİNE BULUT PARKI” OLACAK

Kadıköy Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla, Kadıköy Belediyesi Meclisinden oybirliği ile geçen karar ile parkların isimlerini erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleri ile değiştirecek. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Koşuyolu Parkı’nda saat 12.00’de düzenlenecek törende Koşuyolu Parkı’nın adı “Emine Bulut Parkı” olarak değiştirilecek. Emine Bulut’un isminin yanı sıra Acıbadem’de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa’da Muhterem Evcil; Fenerbahçe’de Özgecan Aslan; Kozyatağı’nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid’de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu’nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşecek.

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