Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı Marmaris’te yapıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile Muğla’da Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantıda ülke genelinde devam eden yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde “Ciğerlerimiz ve Geleceğimiz Yanmasın” mottosuyla Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi işbirliği ile Orman Yangınları ile Mücadele toplantısı düzenlendi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi, ABC News Türkiye temsilcisi Engin Baş, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Orman Yangınları ile Mücadele toplantısında Muğla’da ve ülke genelinde çıkan yangınların sebepleri, yangınların birçoğunun insan kaynaklı olduğu, alınması gereken tedbirler, küresel ısınma ve hava sıcaklıklarının yangınlarla ilişkisi, erken ve hava müdahalenin önemi gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir; “Biz bu ülkeye çok şey borçluyuz”

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir Orman Yangınları ile Mücadele toplantısında 2024 yılı başında gazete olarak ormanlarda yangına sebep olan yanıcı, tutuşturucu çöpleri toplama projesini yapmaya karar verdiklerini bunun halktan ve belediyelerden büyük destek gördüğünü söyledi ve bu projenin Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın destekleri ile bu toplantıya olanak sağladığını belirtti. Özay Şendir; “Orman yangınlarını önlemek için ne yapıyoruz? Hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluğu var. Muğla Büyükşehir, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Marmaris Belediyesi sesimize ses verdi ve bugün uzman isimlerle bu toplantıyı yapıyoruz. Biz bu ülkeye, yeni doğmuş bir bebeğe, çocuklarımıza çok şey borçluyuz.”

Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi; “Yangın sonrası ormanlar bir yıl kendi haline bırakılmalı”

Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi Orman yangınları ile mücadele toplantısına online katılarak şunları söyledi; “Orman yangınlarına karşı kaç yerde uyarı levhası var? Kaç yerde yangının zararlarını anlatan bir çalışma var? Bunlar yangın riski bulunan alanlarda muhakkak alınması gereken önlemler. Kamuoyu, medya, siyaset iyi bilgilendirilmiyorsa bu sorumluluk bir nevi STK’ların sorumluluğudur. Yangınlarda sonra ormanlara bir yıl süre verilmesi gerekiyor. Kendini yenileyemeyecek alanlar için özel çalışma yapılmalı.” dedi.

Acar Ünlü; “Marmaris yangınlarında ormanla birlikte arıcılarımızın emekleri de yandı”

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’de toplantıda; “Bildiğiniz gibi Marmaris’te olan yangında ağaçlar, hayvanlar, bitkiler yandı ama bunun yanı sıra büyük yangında bir ekonomi yandı. Marmaris çam balının merkezidir ve o yangınlarda arıcılarımızın, balcılarımızın tüm emekleri yandı. Bu sebeple yangınla mücadeleden daha da önemlisi yangını önlemek. İşte bu yüzden de burada yapılan bu etkinlik bizim için büyük bir önem arz ediyor.” dedi.

Başkan Aras; “Yangınlar çıktıktan sonra değil çıkmadan önlemleri almalıyız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Orman Yangınları ile Mücadele toplantısında şunları söyledi; “Son zamanlarda çıkan yangınlarla birlikte Muğla’mızın ormanları büyük oranda zarar gördü. Muğla’mızın yüzde 68’i orman. Geçtiğimiz 2021 orman yangınlarında Muğlamız orman varlığının yüzde 8’ini kaybetti. Şimdi bu son yangınlarla beraber ormanlarımızda yüzde 10’a ulaşan bir tahribat söz konusu. Yangın tehdidi önümüzde çok net bir şekilde sadece geçmişin değil, geleceğin de büyük sorunu olarak duruyor. Milliyet Gazetesi de bu konuya dikkat çekmek için ‘Ciğerlerimiz ve Geleceğimiz Yanmasın’ mottosuyla hareket ederek bu toplantıya destek verdi. Bu çok önemli bir yaklaşım. Diğer önemli olan ise ormanlar yandıktan sonra mücadele etmek değil önemli olanın bu yangınları önlemek olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bir şeyi olmadan önce önlemek aslında bizi birçok dertten, tasadan kurtarıyor. Bizler bu konuda önlemlerimizi almak durumundayız. Hem bizler yerel yönetimler olarak hem de tabii ormanların korunmasında birinci derece sorumlu olan Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, mülki idareler, sivil toplum kuruluşlarımız da önlemler almalı. Orman köylerimizin yanmaması için çalışmak durumundalar. Bunun için bu çalışmaların çok büyük önemi var. Ben tekrar Millet Gazetemize bugün burada oldukları ve hassas yaklaşımları için çok teşekkür ediyorum. Geleceğe miras ormanlarımızı korumak için bundan sonra da elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz.” dedi.