Osmanlı Saray müziği Kadıköy'den yükseldi

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Osmanlı Saray Müziği eserlerinin de icra edildiği Barok Şöleni’ne ev sahipliği yaptı.

Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Barok Şöleninde, Türkiye’nin ilk konservatuvar eğitimi almış kontrtenor sanatçısı Kaan Buldular ve dönem müziği enstrümanlarından, lavta ailesinden olan ve Osmanlı Saray müziğinde kullanılan archlute’yi klasik gitar sanatçısı Hande Cangökçe icra etti. Buldular ve Cangökçe’nin kurduğu Duo Lamente, Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde izleyenleri geçmişe götürdü.

Barok döneminde bestelenmiş Osmanlı Saray Müziği örneklerinin seslendirildiği eserlerin düzenlemelerini Kaan Buldular ve Hande Cangökçe yaptı. İkili repertuarında Osmanlı müziğinin yanı sıra Fransız ve İtalyan Barok eserlere de yer verdi. 16 ve 17. yüzyılda İtalya başta olmak üzere Avrupa’da solo bir enstrüman olarak kullanılan ve Osmanlı’ya taşınan archlute Osmanlı Sarayı'nda icra edilen müziğin unsurlarından biri oldu. Lavtalar arasında en geniş ses aralığına sahip olan archlute’un 14 teli bulunuyor.