Oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Antalya Edebiyat Günleri'nde

Muratpaşa Belediyesi’nin 9’uncusunu düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri’nde oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Antalyalılarla buluşacak. Kesal’ın, Antalya Edebiyat Günleri’nin ''Akdeniz ve Barış'' olarak belirlenen teması üzerine konuşması, 23 Kasım Cumartesi günü saat 10.15’te Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşecek.

Bu yıl, En İyi Öykü Kitabı ödülüne “Ne Yeni Ne Başka” adlı eseriyle Ayşen Işık, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülüne ise “Kıran Yeli” adlı eseriyle Gülser Kut Arat ve Onur Ödülüne kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu’nun değer görüldüğü 9. Antalya Edebiyat Günleri başlıyor. 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek, etkinlik, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, 22 Kasım Cuma günü ödül töreniyle başlayacak. 9. Antalya Edebiyat Günleri, 23-24 Kasım’da Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda paneller, söyleşiler, kitap imza etkinlikleri ile öykü ve şiir okumalarıyla devam edecek.

ETKİNLİKLER PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ KENT PARKI’NDA

Antalya Edebiyat Günleri’nin ikinci günü, 10.15’te oyuncu ve yazar Ercan Kesal’ın “Akdeniz ve Barış” başlıklı söyleşisiyle başlayacak. Gün, 11.00’de Ferruh Tunç’un kolaylaştırıcı olarak yer aldığı “Klişe ve Araçsallaştırmaların Ötesinde Akdeniz Duyarlılığı ve Estetiği Üzerine Yaklaşımlar” başlıklı panelle devam edecek. Panelde Doç. Dr. Serhan Ada, Prof. Dr. Ahmet İnam, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri ve Prof. Dr. İnge Uytterhoeven konuşmacı olacak.



Yazar ve şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamalarının ardından Tarık Günersel’in kolaylaştırıcı olarak yer aldığı “Üç Kıyıdan Şiirler ve Değerlendirmeler” konulu etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte Nazmi Ağıl, Yunan edebiyatına, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Filistin ve Arap edebiyatına ve Ahmet Telli ise Türk edebiyatına dair değerlendirmelerde bulunacak. Antalya Edebiyat Günleri’nde ayrıca kısa söyleşiler ve şiir okumaları için şairler bir araya gelecek. 15.45’te başlayacak etkinlikte Nazmi Ağıl, Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Altay Öktem şiir severlerle buluşacak.

İÇİNDEN ANTALYA GEÇEN ŞİİRLER

Antalya Edebiyat Günleri’nin son günü “Edebiyatımızda Akdeniz” başlıklı panelle başlayacak. Ahmet Telli’nin kolaylaştırıcı olarak yer alacağı panelde Prof. Dr. Baki Ayhan, Gülümser Çankaya ve Özcan Karabulut konuşmacı olacak. Ardından şiirlerini kent sakinleriyle paylaşmak üzere Serhan Ada, Tarık Günersel, İsa Küçük ve Elçin Sevgi Suçin bir araya gelecek. Şairlerin sanatseverlerin kitaplarını imzalamasının ardından Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül sahibi yazarlarının söyleşisi gerçekleştirilecek. 9. Antalya Edebiyat Günleri, “İçinden Antalya Geçen Şiirler” temalı şiir okumalarıyla sona erecek.