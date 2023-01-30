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Özden Irmak’tan Kartallılara Müzik Ziyafeti

Özden Irmak’tan Kartallılara Müzik Ziyafeti
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Ocak ayı etkinlikleri kapsamında, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği sanatçısı Özden Irmak, sahneye çıktı. Türk Halk Müziğinin sevilen birçok parçasını seslendiren Irmak, dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti yaşattı.

Kartallı halk müziği tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Irmak, yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kaldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere eski bakanlardan Mustafa Kul, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan, Cengiz Türkmen, Kartal Belediye Meclis Üyesi Umut Daştan, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı Soner Eker ile vatandaşlar katıldı.

Konserin ilk dakikalarında katkılarından dolayı sanatçı Özden Irmak’a teşekkür edilerek çiçek buketi takdim edildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, salonda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mustafa Kul’u sahneye davet etti.

Kısa bir konuşma yaparak Kartal Belediyesi’nin hemen hemen her akşam bir kültür etkinliği gerçekleştirdiğini ifade eden Kul, Özden Irmak’a çiçek buketi takdim etti. Etkinlik daha sonra sevilen pek çok türkünün seslendirilmesi ile devam etti.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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