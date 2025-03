Özel'den Beylikdüzü Belediyesi'ne ziyaret: ''Mehmet Murat Başkan milletimize emanettir''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek olmak için Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği Belediye Binası’nın önünden halka seslenen Özel, “Ekrem Başkan ve Mehmet Murat Başkan Beylikdüzü'ne, İstanbul'a, milletimize emanettir.'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek için Beylikdüzü Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Özel’i Belediye Binası’nın bahçesinde ellerinde bayraklarla yüzlerce kişilik büyük bir kalabalık karşıladı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da destek için alandaydı.

“Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı ilçedir”

Yaptığı konuşmaya Beylikdüzü’nün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemine vurgu yaparak başlayan Özel, “Beylikdüzü, önemi her geçen gün artan ve tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan bir ilçe. Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı ve büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci cumhurbaşkanı olduğu ülkenin bundan sonraki cumhurbaşkanının ilk adımını attığı ilçedir. Beylikdüzü'ne baktığınızda iyi bir imar planı, iyi bir kentleşme, inanılmaz yeşil alanlar ve otuz yıldır büyüyen ama boğmayan, yaşamı terk etmeyen, yeşilden vazgeçmeyen, dikine yapılaşmaya plansız ve programsız izin vermeyen, kent rantını kente döndüren bir ilçe görüyorsunuz. Beylikdüzü'nün nüfusu ikiye katlanmış olmasına rağmen her yıl burada yeşil alan miktarı artıyor. İmamoğlu ve Çalık'ın yönettiği Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare” ifadelerini kullandı.

“Çalık’ın dışarıya ilk mesajı, ‘Beslenme Saati uygulaması aksamasın’ oldu”

Özel, konuşmasının devamında, “2014-2019 Ekrem Başkan, 2019’dan beri Mehmet Murat Başkan büyük başarının, efsane işlerin mimarıdır. Beylikdüzü’nde Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu SGK’nın arazisini belediyenin parasıyla satın alıp oraya kent ormanı yapmış iki kahramandır. İçeriye attığınız Mehmet Murat Çalık’ın dışarıya ilk mesajı, ‘Beslenme Saati uygulaması aksamasın’ oldu. Mehmet Murat Çalık, her gün 2 bin çocuğun okulda yiyeceklerini veriyor ya, o çocukların annelerinin duası bize yeter” ifadelerine yer verdi.

“Vali devletin ne güzel çalıştığını göstermek için Murat Çalık'ın yaptığı konteyner kenti gösteriyordu”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk andan itibaren Başkan Çalık’ın alanda olduğunu da hatırlatan Özel, “Deprem oldu, belediye başkanlarını Hatay'a yönlendirmek için telefonlar açıldığında Çalık ne dedi biliyor musunuz? 'Hatay'dayım' dedi. İlk gidendi. Mesleği şehir plancılığı olduğundan bir şey çizdi anlamadık hiçbirimiz. 3 gün sonra önce alt yapıları hazır 400 çadır, sonra o çadır kent 3-5 günde kuruldu ve her gün dönüştü. Çok kısa süre sonra inanılmaz bir konteyner kent oldu. Dönerken çadır kenti valiliğe devretti. Koreliler, Japonlar geliyordu. Vali devletin ne güzel çalıştığını göstermek için Mehmet Murat Çalık'ın yaptığı konteyner kenti gösteriyordu. Onun için herkes ne konuştuğunu bilecek” dedi.

“Demokratik tepkimizi ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum”

Özel konuşmasını, “Buradan açıkça söylüyorum; ne Ekrem Bey’den, ne Murat Bey'den terörist çıkar. Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven, Murat Başkanı seven, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam sokağa ve meydana davet ediyorum. Direne direne kazanacağız. Kavga etmeye değil evlatlarımıza sahip çıkmaya demokratik şekilde milyonlar olup gösterilerle demokratik tepkimizi ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum. Ekrem Başkan ve Mehmet Murat Başkan Beylikdüzü'ne, İstanbul'a, milletimize emanettir” ifadeleriyle noktaladı.

“Çalık ailesine ziyarete gidip böyle bir evlat yetiştiren ailesine, onun evladına ve eşine geçmiş olsun ziyaretine değil, teşekkür etmeye gideceğim” diyen Başkan Özel, belediye önündeki konuşmanın ardından Zehra Çalık’ı evinde ziyaret etti.