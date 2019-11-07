Pakize Akbaba'dan Mansur Yavaş'a ziyaret

Hakkında açılan Cumhurbaşkanı'na hakaret davası nedeniyle Ankaraya gelen ve ilk duruşmada beraat eden Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Akbaba'nın, Yavaş için 'oğlum' demesi dikkat çekti.

Pakize Akbaba, "Dava çıkışı Mansur oğluma ziyarete gittik. Allah muvaffak etsin Mansur Yavas oğlum, Allah seni hep yüceltsin" ifadelerini kullandı.