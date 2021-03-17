Para cezası verilen Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada verilen 7.080 TL para cezasına ilk tepki.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşmasında İmamoğlu'nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan verilen cezaya ilk tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir."