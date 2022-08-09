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Patrik Bartholomeos’tan İmamoğlu'na teşekkür ziyareti

Patrik Bartholomeos’tan İmamoğlu'na teşekkür ziyareti

Fener Rum Patriği Bartholomeos geçtiğimiz hafta Balıklı Rum Hastanesi’nde meydana gelen yangını söndüren ve hastaların tahliyesine yardım eden İBB İtfaiyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Patriği, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak karşıladı.

Fatih’te bulunan itfaiye bölge amirliğine gelen Patrik Bartholomeos “Kaza esnasında arkadaşlarınız büyük gayretler sarf ettiniz. Zahmet ettiniz ve en önemlisi ihtiyarlarımızı kurtardınız. Sağlam bir yere götürdünüz. 1,5 saat gibi kısa bir zamanda yangını söndürdünüz. Bütün bunları takdir ediyoruz. Bunun için de bu sabah sizlere geldik. İtfaiye mensuplarına şükranlarımızı ifade etmek maksadıyla. Belki bazıları bu vazifeyi unutmuş olabilirler fakat biz unutmuyoruz. Şükranlarımızı her zaman ifade edeceğiz” dedi. Bartholomeos sözlerine şöyle devam etti:

 “Hep beraber ihtiyarhane binamızın en kısa zamanda yenilenmesini, tekrar faaliyete geçmesini hep beraber göreceğiz inşallah. Duyduğuma göre okuduğuma göre 6 ay gibi çok kısa bir zamanda bitirilmiş olacak. Temennimiz budur. En kısa zamanda ihtiyarlarımız yuvalarına dönsünler. “

İBB İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak ise “Bize şükranlarını sunmuş olmaları bizim için de ayrıca farklı bir duygu yarattı. Bu anlamda ben sayın Bartholomeos’a ve ekip arkadaşlarına bizi buraya kadar gelip ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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