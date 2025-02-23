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''Pıngıdık'' yarım asır sonra Konyaaltı'nda gerçekleştirildi

''Pıngıdık'' yarım asır sonra Konyaaltı'nda gerçekleştirildi
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Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Karatepe Gençlik Şenliği (Pıngıdık) soğuk havaya rağmen yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Baharı karşılamak, bölüşmek ve birlik beraberliği hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Hava çok soğuk ama şenlik içimizi ısıtıyor'' dedi.

Konyaaltı’nda baharı karşılamak, paylaşımı artırmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen Karatepe Gençlik Şenliği (Pıngıdık) 50 yıl sonra soğuk havaya rağmen yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında yakılan birlik ateşinin etrafında gerçekleşen etkinlikte, yerel sanatçı Ali İfrit ve sanatçı Fatih Demirhan sahne aldı. Etkinlikte, Karatepe Derneği Semah Ekibi de sahne alarak geceye renk kattı. Kültürel etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, "Mahallelerimizde gerçekleştirilen etkinliklere desteğimiz her zaman devam edecek. Kültürümüzü yaşatmak ve geleneklerimize sahip çıkmak adına bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Karatepe Gençlik Şenliği(Pıngıdık) soğuk havaya rağmen yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Baharı karşılamak, bölüşmek ve birlik beraberliği hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Hava çok soğuk ama şenlik içimizi ısıtıyor'' dedi.

50 yıl sonra yeniden düzenlendi

Kotan, gelenekleri yaşatacak her etkinliğe Konyaaltı Belediyesi olarak katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu etkinlik de bunun bir örneğidir. Büyükşehir Belediyemiz, Konyaaltı Belediyesi, Karatepe Muhtarlığımız ve Karatepe Derneğimizin ortaklaşa düzenlediği bu şenlik çok önemli. 50 yıl sonra yeniden gerçekleştirilen bu gençlik şenliği, geleneklerimiz ve göreneklerimiz açısından büyük bir anlam taşıyor. Kültürel etkinliklerimizi sürdürüyoruz ve neredeyse bir yıl içinde birçok etkinlikte Büyükşehir Belediyemiz ile yan yana geldik. Bugün de bu şenlikte bir aradayız ve içimizi ısıtan bu güzel atmosferi hep birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen Karatepe Gençlik Şenliği(Pıngıdık) soğuk havaya rağmen yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Baharı karşılamak, bölüşmek ve birlik beraberliği hatırlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, ''Hava çok soğuk ama şenlik içimizi ısıtıyor'' dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
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