Plaklar sekizinci kez Kadıköy'de döndü

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri Kalamış Atatürk Parkı’nda plakseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl sekizincisini düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 21-22 Eylül tarihlerinde Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı’nda plakseverlerle buluştu. İstanbul’un en önemli plak dükkanlarını, plak koleksiyonerlerini ve müdavimlerini buluşturan Kadıköy Belediyesi, iki gün boyunca söyleşiler, imza günleri ve DJ performanslarına da ev sahipliği yaptı. Festivalin sonunda ise BaBa ZuLa konseriyle Kadıköylüler ve plakseverler muhteşem bir müzik şöleni yaşadı.

KADIKÖY PLAK GÜNLERİ'NDE İKİ ÖNEMLİ SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİ

Radyo programcısı Osmantan Erkır’ın moderatörlüğünde plak günlerinin ilk söyleşisini gerçekleştiren yazar ve plak koleksiyoneri Gökhan Akçura, “Plak olayının böylesine güçlü olarak ele alınması ve katılımın bu denli yoğun olması bence çok hoş bir şey. Türkiye’de daha önceki yıllarda ufak tefek böyle plak günlerini mekanlarda yapardık ama bu kadar geniş, bu kadar güçlü olmuyordu hiçbiri. O yüzden benim için çok keyifliydi. Söyleşim de gayet güzel geçti” şeklinde konuştu.



Kadıköy Plak Günleri’nin ikinci günü ise müzik yazarı Murat Beşer’in moderatörlüğünde "Yerli ve Milli Bir Prog-Rock Hikayesi: Paralel" başlıklı söyleşi etkinliği gerçekleşti. Konuşmacılar arasında ise Paralel grubunun üyelerinden Eril Tekeli, Koray Diker ve Cihan Solak yer aldı. Grup üyelerinden Koray Diker “Ortam şahane, muhteşem bir ortam. Çok beğendim kendimi rüyada gibi hissediyorum” dedi. Erin Tekeli ise “Ortam çok güzel mekân çok güzel, hava çok güzel insanlar çok güzel” dedi.

“FESTİVALİ GEÇEN YIL HABERLERE ÇIKINCA ÖĞRENDİM”

Kadıköy Plak Günleri’ne Eskişehir’den gelen Halim Yüksel, “Kadıköy Plak Günleri’ne ilk defa geliyorum, daha önce Hollanda’da da plak festivallerine gitmiştim. Burayı çok beğendim oldukça yeterli, birkaç plak aldım. Festivali geçen yıl haberlere çıkınca öğrendim, bu yıl sosyal medyadan takip ettim” dedi.

Bostancı mahallesinden gelen Gülin Acar, “Festival ortamı çok güzel, dört yıldır geliyorum. Bugün bir tane ikinci el ‘Dirty Dancing’ plağı aldım. Bu yıl festivalin Kalamış Parkı’nda olması çok güzel, daha önce belediyenin konserlerine de gelmiştim. Ortam çok güzel, deniz çok güzel” şeklinde konuştu.

“YILLARDIR ÖZLEMİMDİ”

Yıllardır yurt dışındaki plak fuarlarına gittiğini söyleyen Rainbow 45 Plak dükkanının sahibi Salih Karagöz, “Yıllardır özlemimdi benim, Türkiye’de İstanbul’da güzel İstanbul’umuzda böyle plak fuarlarının olması. Kadıköy Belediyesi sağ olsun bu işe el attı, vizyonu çok gelişmiş. Sekizincisi düzenleniyor, inşallah çocuklarımız 18’incisini, 28’incisini görür” şeklinde konuştu.