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Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın ismi Muratpaşa’da yaşayacak

Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın ismi Muratpaşa’da yaşayacak
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, organ naklinde rekorlara imza atıp adını tıp tarihine yazdıran ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın adını meclis kararıyla Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir parka verdi.

Türkiye’de ilk doku uyumsuz böbrek nakli, ilk kan grubu uyumsuz böbrek nakli, aynı anda baypas ve böbrek nakli, ilk böbrek-pankreas nakli programı ve Antalya’da ilk kadavra vericili ve canlı vericili karaciğer naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, geçen yıl ağustos ayında akciğer kanserine yakalandı. İstanbul’daki bir hastanede ameliyat edilen Prof. Dr. Demirbaş, enfeksiyon gelişmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne nakledildi. Yaklaşık 3 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Demirbaş, şubat ayında 60 yaşındayken hayatını kaybetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Demirbaş’ın vefatının ardından ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve Demirbaş’ın ismini ilçede bir parka vermek istediklerini dile getirmişti. Belediyenin kültür salonunda gerçekleşen haziran ayı olağan meclis toplantısında Çağlayan Mahallesi 2082-2091 sokak kesişiminde bulunan parka ‘Prof Dr. Alper Demirbaş Parkı’ ismi verilmesi kararlaştırıldı. Çocuk oyun alanı, belediyenin her biri kendi üretimi olan bank, çöp kutusu ve bitkilerin yer aldığı park 3 bin 130 metrekare alandan oluşuyor. Parkın içinde ayrıca 325 metrekarelik alandan oluşan basketbol sahası da yer alıyor.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, organ naklinde rekorlara imza atıp adını tıp tarihine yazdıran ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın adını meclis kararıyla Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir parka verdi.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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