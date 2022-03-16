''Prof. Dr. Türkan Saylan'ın Anısını Beşiktaş'ta Yaşatmamıza Kimse Engel Olamaz''

Beşiktaş Belediyesi'nin 15 Ekim 2020 tarihinde gündeme getirip sunduğu, Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan ‘Karakavak Sokağı’nın adının ‘Prof. Dr. Türkan Saylan Sokağı’ olarak değiştirilmesine ilişkin teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda gündeme alındı. Ancak, AK Parti-MHP gruplarının çoğunlukta olduğu Harita ve Kültür Sanat komisyonlarının ortak raporunda, sokağın isminin değiştirilmesi uygun bulunmadı.

Raporda, isimlendirilmesi talep edilen yolun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol fonksiyonunda olduğu, , “Karakavak Sokağı” isminin Beşiktaş İlçesi’nde mükerrer olmadığı tespit edilmiş olup 26.11.2019 tarihli ve 169126 sayılı Başkanlık tamiminde belirttiği üzere; “Başkanlığımızca isim değişikliği tekliflerinin uygun görülmeyip, sadece isimsiz meydan, bulvar, cadde, sokak ve yol isim tekliflerinin dikkate almayacağı göz önünde bulundurularak, kültürel değerlerimizin yok edilmesi, şehrin mevcut adres sisteminin bozulması ve ayrıca, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için mükerrer isimler haricinde meydan, bulvar, cadde, sokak, yol, park vb. isim değişiklikleri yapılmayacağı” ifadeleri yer aldı.

İBB Meclisi'ndeki karar sonrası açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının Beşiktaş'ta oturduğu sokağa verilmesi teklifi bugün 2. kez İBB Meclisi'nde reddedildi. Saylan, cüzzamı bitirmeye ve kız çocuklarının eğitimine ömrünü adamış, ülkemizin en değerli bilim insanlarındandır. Anısını yaşatmamıza kimse engel olamaz."

ŞİRİN: Prof. Dr. Türkan Saylan ömrünü cüzzamla savaşa ve cehaleti yenmeye adamış aydın bir Cumhuriyet kadınıdır

İBB Meclisi'nin bugünkü toplantısında söz alan İBB Beşiktaş Meclis Üyesi Ferhunde Şirin, Prof. Dr. Türkan Saylan adının Beşiktaş'ta Arnavutköy Mahallesi’nde oturduğu sokağa verilmesi konusunun bir buçuk yıl önce Beşiktaş Belediyesi Meclisi'nden oy çokluğuyla geçtiğini ancak üzülerek Ak Parti oylarıyla reddedildiğini belirterek şunları söyledi:

"Prof. Dr. Türkan Saylan, ömrünü cüzzamla savaşa ve cehaleti yenmeye adamış aydın bir Cumhuriyet kadınıdır. Ülkemizin en gözde üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 20 yıl Dermotoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış, Lepra araştırma ve uygulama merkezini ve Cüzzamla Savaş Derneği’ni kurmuş hiç kimsenin yanına yaklaşmadığı cüzzamlı hastaları şefkatla kucaklayarak iyileştirmiş bir şekilde ülkemizde cüzzamın bitmesine önder olmuş bir doktor, bir bilim kadını ve eğitimcidir. Yaptığı özverili çalışmalarıyla 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Nejdet Sezer tarafından ödüllendirilmiştir. Bilimsel çalışmaları ülke dışında da takdir görmüş yayımlanan 440 yayını bulunan Türkan Saylan hocamız, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Lepra danışmanlığına getirilmiş, dünyada çok az kişiye nasip olan Uluslararası Gandi ödülüyle onurlandırılmıştır. Prof. Dr. Türkan Saylan, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan yetiştirmek amacıyla 1989 yılında kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla 100 binin üzerinde kız çocuğuna burs vererek eğitim desteği sağlamış ve bu çocukları topluma kazandırmıştır. Yaptığı bu özverili çalışmalarıyla Fetö’nün hedefi olan Türkan Hoca, ömrünün son yıllarını kanser hastalığı ve Fetönün kumpas davalarıyla geçirmiştir. Fetöcü savcıların Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bölücü hareketleri desteklediği iddiasıyla tutuklanan Türkan Saylan, 15 Temmuz sonrası bütün bu asılsız iddiların Fetö kumpası olduğunun anlaşılmasıyla aklanmış, ancak o günleri görmeye ömrü yetmemiştir. Şimdi ben sizlere soruyorum ömrünü bilime, eğitime adayıp ülkemizde cüzzamı tarihe gömen yüzbinlerce çocuğumuza eğitim imkanı sağlayan ancak Fetö kumpaslarıyla mağdur edilen ülkemizin kıymetli bilim kadınlarından biri olan Türkan Saylan’ı hangi gerekçeyle yargılıyorsunuz. Türk adaletinin kumpas kabul edilerek akladığı bir davada, sizler hala neyin kavgasını yürütüyorsunuz? Milyonlarca kişinin kalbinde yeri olan Türkan Saylan’ın ismi Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat tarafından yaşadığı sokağa asılmıştır. Türkan Saylan adı ve anısı bundan sonra Beşiktaşlıların ve milyonların gönlünde, beyninde ve fikrinde yaşayacaktır."

GÖKKUŞ: Sözde aydın hiçbir kişinin isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine burada olduğumuz sürece müsaade etmeyeceğiz

İBB Beşiktaş Meclis Üyesi Ferhunde Şirin'in konuşmasının ardından AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş AKP ve MHP adına da konuşarak şunları söyledi:

"Çok net AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerini belirteceğim. Biz Cumhur İttifakı olarak kendi dünya görüşümüz, inancımız ve değerlerimizle kavgalı, sözde aydın, özde mülteci hiçbir kişinin isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine burada olduğumuz sürece müsaade etmeyeceğiz. Sizlere de tavsiyem, vefa göstereceğim derken bu kişinin ismini tartışmaya açarak ruhuna azap vermeyin."