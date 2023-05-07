Provokasyon sonrası Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama: ''Bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından, "Adil ve huzurlu bir gelecek için birliği büyüten bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da düzenlenen saldırının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, "Adil ve huzurlu bir gelecek için birliği büyüten bu ülke umudunu asla kaybetmeyecek. Demokrasi kazanacak, adalet kazanacak, sevgi ve kardeşlik kazanacak!" ifadelerini kullandı.