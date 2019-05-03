Ramazan ayı tüm bereketiyle Sarıyer'de

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıyer Belediyesi’nin mahallelerde kurduğu iftar sofraları, İstinye Tersane Alanı etkinlikleri, konserler, söyleşiler ve tiyatro şenliği ile dolu dolu geçecek programlarla tüm Sarıyerliler Ramazanın tadını çıkaracak.

Sarıyer Belediyesi’nin her sene düzenlediği geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da mahallelerde kurulan iftar sofraları, İstinye Tersane Alanı'nda gerçekleşecek konserler, söyleşiler, kukla-palyaço gösterileri, sinema gösterimleri, çeşitli programlar ve tiyatro şenliği ile başlıyor. Özenle hazırlanan sofralarda bir arada iftar yapmak ve Ramazan bereketini paylaşmak için kurulan sofralara davetli olan Sarıyerliler, devam eden saatlerde ise ‘Sevgi, Barış ve Hoşgörü Alanı’ olarak adlandırılan İstinye Tersane Alanı'nda buluşacak.

TİYATRO ŞENLİĞİ BAŞLIYOR

Ramazan ayı boyunca, 2009 yılında başlayan ve geleneksel hale gelen ‘Mahallelerde Tiyatro Şenliği’ de devam edecek. Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından 10.su gerçekleşecek olan tiyatro şenliği bu yıl ‘Nenemolla Zülfikar Bey’ oyunuyla mahallelere konuk olacak.