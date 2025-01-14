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Rauf Denktaş Beylikdüzü’nde anıldı

Rauf Denktaş Beylikdüzü’nde anıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 13. yıl dönümünde Beylikdüzü’nde düzenlenen programla anıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa katılan Türk Sinemasının unutulmaz yıldızlarından Türkan Şoray ve Ediz Hun, Denktaş ile olan anılarını izleyicilerle paylaştı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin öncü isimlerinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, Kıbrıs Platformu ve Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu iş birliğiyle düzenlenen program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Moderatörlüğünü usta televizyon sunucusu ve programcısı Gülgün Feyman Budak’ın üstlendiği anma programına; eski İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, Türk Sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray ve Ediz Hun ile ünlü oyuncu Tamer Levent, gazeteci-yazar Nur Batur, STK temsilcileri ve Kıbrıs gazileri katıldı.

“Anılarla Denktaş ve Kıbrıs”

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, “Anılarla Denktaş ve Kıbrıs” başlıklı sunumunda, Rauf Denktaş’ın liderlik ruhunu ve Kıbrıs davasındaki mücadele azmini vurguladı. Taş, Beylikdüzü’nün Denktaş ile özdeşleştiğini belirterek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde burada Denktaş’ın adını yaşattı ve onun adına bir anıt yaptı. Bu yüzden her yıl Beylikdüzü’nde anma programı düzenliyoruz” dedi. 

Türkan Şoray ve Ediz Hun Kıbrıs anılarını paylaştı

Türkan Şoray ve Ediz Hun, Denktaş ile olan anıları izleyicilerle paylaştı. Ediz Hun, “Sevgili Türkan Şoray ile birlikte 50 yıl önce Kıbrıs’a gittik. Rauf Bey mükemmel bir insandı, esprili ve anlatımıyla unutulmaz hikâyelere sahipti. Büyük insanı saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Türkan Şoray ise “Denktaş, Kıbrıs davasına ömrünü adamış çok değerli bir devlet adamıydı. Onunla dostluğumuz unutulmazdı, kendisini rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Gazeteci-yazar Nur Batur, Denktaş’ın bilinmeyen yönlerini ve hayatındaki derin izleri anlatırken, ünlü oyuncu Tamer Levent de Rauf Denktaş’la olan anılarını izleyicilerle paylaştı.

Anlamlı gecenin sonunda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın eşi Zehra Çalık, katılımcılara plaket ve çiçek takdim etti.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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