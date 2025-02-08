Rektör Prof. Eren’den, Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı’ya teşekkür mesajı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversite kampüsüne 60 deprem konutu yapan Çaycuma Belediyesine bir teşekkür mesajı gönderdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın felaketi” olarak tanımlanan depremlerinin 2. yıldönümünde, üniversitenin kampüsüne 60 deprem konutu yapan Çaycuma Belediyesine teşekkür etti. Rektör Prof. Eren, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya gönderdiği mesajda, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ilimizin de etkilendiği deprem felaketi sonrası Üniversitemize yapmış olduğunuz katkılar ve gösterdiğiniz yüksek duyarlılık için sizlere şahsım ve Üniversitem adına şükranlarımı sunarım.” dedi.



Çaycuma Belediyesi depremden sonra, şirketi ÇAYBEL eliyle, Adıyaman’daki bir konteyner kente 2 konut, 3 mescit; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsüne de 60 konut yaptı. Üniversite yönetimi tarafından “Üniversitemizin sürdürülebilirliği açısından atılmış çok önemli adım” olarak nitelenen 60 konutun 50’si, TPAO tarafından finanse edilirken, 10 adedinin finansmanysa Çaycumalı hayırseverler tarafından karşılandı.