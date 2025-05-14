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Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, Şahan'ın tutukluğuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz dilekçesi sundu.

Görevden alınan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Resul Emrah Şahan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahliye talebinde bulundu.

Ersöz’ün mahkemeye sunduğu dilekçede, Resul Emrah Şahan’a yöneltilen suçlamaların, herhangi bir hukuki dayanağı bulunmayan soyut varsayımlara dayandığını belirterek “mesleki ve siyasi geçmişi ile çalışmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde herhangi bir terör örgütüne yardım yönünden kendisine herhangi bir isnatta bulunulmasının olanaksız olduğunu” ifade etti.


Cumhuriyet'in haberine göre, Avukat Hüseyin Ersöz tutukluluğa itirazla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"12 Mayıs 2025 tarihinde PKK/KCK örgütünün kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesi, isnat edilen ‘örgüte yardım’ suçunun tüm unsurlarını hukuki ve fiilî olarak ortadan kaldırmıştır. Suçun maddi ve manevi unsurlarının mevcut olmaması bir yana, halihazırda örgütün dağılmış olması karşısında 'örgüte yardım' suçlaması hem zamansal hem de fiilî bağlamda boşlukta kalmaktadır. Ortada artık var olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutukluluğun sürdürülmesi, açık bir hak ihlali, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının haksız kısıtlanmasıdır” ifadelerini kullandı. 

Av. Hüseyin Ersöz’ün dilekçede, tutukluluk incelemelerinin CMK 108. maddeye aykırı biçimde, avukatlar haberdar edilmeden, duruşmasız yapıldığına da dikkat çekti. Bu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları çerçevesinde adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurduğuna vurgu yaptı.

Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğu bir yargılama tedbiri olmaktan çıktığını ve cezalandırma aracına dönüştüğünü ifade eden Ersöz, "Bir siyasi linç kampanyası ve demokratik iradeye karşı yargı yoluyla yapılmış bir müdahale vardır. Bir belediye başkanını, partilerin yasal bir seçim stratejisini gerekçe göstererek, illegal yapılarla ilişkilendirmeye çalışmak, hukuk devleti ilkesiyle açıklanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘Türkiye İttifakı’ adını verdiği yerel yönetim vizyonunu terörle ilişkilendirmek, partileri siyaset üretemez bir noktaya sürükler. Bu gerekçelerle, içinde bulunduğumuz süreç de dikkate alındığında Resul Emrah Şahan’ın serbest bırakılması yalnızca hukuksal yönden değil; aynı zamanda demokratik kaideler ve halkın iradesine saygı gereği de bir zorunluluktur.”

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Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
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