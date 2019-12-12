Rıza Akpolat Beşiktaşlılara verdiği sözü tuttu!

Geçtiğimiz hafta Fulya’da hizmete açılan Beşiktaş Akademi’yi ziyaret eden Akpolat, burada öğretmenlerle bir araya geldikten sonra, derslikleri tek tek dolaşarak lise ve üniversite sınavına hazırlık kurslarına başlayan öğrencilere başarılar diledi.

“GENÇLERE SÖZ VERMİŞTİK VE SÖZÜMÜZDE DURUYORUZ”

Beşiktaş’ı öğrenci dostu bir kent haline getirme yolunda ilk adımı Beşiktaş Akademi’yi kurarak attıklarını belirten Akpolat, şöyle konuştu:

“Beşiktaş Akademi seçim dönemi vaatlerimizden biriydi. Biz hayatın her alanında olacağımıza dair söz vermiştik ve sözümüzde duruyoruz. Fırsat eşitliğine ulaşmak için daha önümüzde uzun bir yol var. Bu yolda, özellikle de eğitim alanında gençlere destek olmak adına yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Biz Beşiktaş Akademi’de öğrencilerimize destek olacağız. Dersliklerimizi oluşturduk; ara dönem olmasına rağmen, çok sayıda öğrencimiz lise ve üniversite hazırlık kurslarımıza kaydoldu. Beşiktaş Akademi’deki 7 dersliğimizde 150 öğrenci eğitim görmeye başladı. Yeni dönemde bu sayının daha da artıp 300-350 kişiyi bulacağını ve yeni derslikler açmak zorunda kalacağımızı öngörebiliyoruz.”

Beşiktaş Akademi ile aynı binada yapılmakta olan kütüphanede de incelemelerde bulunan Akpolat, kütüphanenin sömestr tatili sonrasında hazır olacağını müjdeleyerek şunları söyledi:

“Kütüphanede de dersliklerimiz olacak. Ayrıca Beşiktaş’a öğrenciler için tam teşekküllü bir çalışma merkezi kazandırmak istiyoruz. Karaoğlan Gençlik Merkezi’ni öğrenci çalışma merkezi olarak düzenleyeceğiz. Girişimcilik ve kariyer merkezi fonksiyonu da olacak şekilde kurgulayacağımız binada yemekhane hizmeti de verilecek. Devlet okullarında veya özel üniversitelerde yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burslu eğitim gören öğrenciler burada yemek ihtiyaçlarını karşılayıp internetten ücretsiz faydalanabilecekler. Öğrenciler için gerçek bir yaşam alanı tasarlıyoruz. 9 üniversitenin bulunduğu Beşiktaş’ı öğrenci dostu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz.’’