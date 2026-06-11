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Rıza Kayaalp Kocatepe Sohbetleri'nde Başkentlilerle buluştu

Rıza Kayaalp Kocatepe Sohbetleri'nde Başkentlilerle buluştu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kocatepe Sohbetleri”nin yeni konuğu dünya ve Avrupa şampiyonu ASKİ Sporlu millî güreşçi Rıza Kayaalp oldu. Kocatepe Kültür Merkezi’nde Başkentlilerle bir araya gelen Kayaalp, ulusal ve uluslararası başarılarla geçen spor yaşamını, şampiyonluklara uzanan yolda yaşadığı deneyimleri ve gençlere yönelik tavsiyelerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kültür, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Kocatepe Sohbetleri’nin yeni konuğu, Türk güreşinin efsane isimlerinden dünya ve Avrupa şampiyonu ASKİ Sporlu millî sporcu Rıza Kayaalp oldu. Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Kayaalp, spor kariyerindeki dönüm noktalarını ve başarı hikâyesini Başkentlilerle paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide Rıza Kayaalp, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıların arkasındaki çalışma disiplinini, karşılaştığı zorlukları ve kariyerinde iz bırakan dönüm noktalarını anlattı.

“GENÇLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başarının temelinde azim, kararlılık ve disiplinli çalışmanın bulunduğunu vurgulayan Kayaalp, özellikle genç sporculara tavsiyelerde bulunarak sporun bireysel gelişime katkılarına değindi. Gençlerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu ifade eden Kayaalp, başarılı sporcuların gençlere örnek olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Her zaman öğrencilerimizle ve genç kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz programlar oluyor. Bu buluşmalarda kendi başarı hikâyelerimizi anlatıyor, onlara hedef koymaları ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemeleri konusunda örnek olmaya çalışıyoruz. Bugün de burada aynı amaçla bulunuyoruz. Güzel bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.” 

Kayaalp, Kocatepe Kültür Merkezi’nin yenilenmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, merkezin gelecekte çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yapacağına inandığını söyledi. Kayaalp, “Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla merkezin güzel bir şekilde yenilendiğini düşünüyorum. Bundan sonraki konuklarına daha iyi imkânlar ve daha güzel şartlar sunacaktır. Bir mekânın elden geçirilmesi ve yenilenmesi her zaman güzeldir. İnşallah burada çok sayıda güzel sohbet ve söyleşi gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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