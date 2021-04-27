Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan ASKİ Sporlu Milli güreşçi Rıza Kayaalp ve turnuvada bronz madalya elde eden Murat Fırat Esenboğa Havalimanı’nda kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü Milli güreşçileri Rıza Kayaalp ve Murat Fırat, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan altın ve bronz madalyalarla yurda döndü.

Turnuva finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-1 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olan Kayaalp ve İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i 3-1 yenerek 3'üncü olan Murat Fırat, Esenboğa Havalimanı’nda ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, kulüp yöneticileri, antrenörleri, yakınları ve çalışma arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

“EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT MADALYASI”

Milli güreşçileri başarılarından dolayı tebrik eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, şöyle konuştu:

“Kahramanlarımız yine ülkemizin yüzünü güldürdü. Rıza 10'uncu, Taha 8'inci defa Avrupa şampiyonu oldu. Rekor da kıracak inşallah. 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldık. Çok mutluyuz. Olimpiyatlar öncesi moral oldu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocalarımıza ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum.”

Grekoromen stilde 10'uncu kez Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Rıza Kayaalp, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Ülkeme tekrardan büyük bir şampiyonluk daha kazandırmış oldum. 11'inci kez final yaptığım şampiyonada 10 kez bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı söyletmek nasip oldu. Olimpiyat öncesi çok büyük moral oldu. Rakiplerimize gözdağı vermiş olduk. Bu bizi daha çok tetikleyecek ve ileriye bakacağız. Sonuçta her şey bitmedi. Önümüzde büyük bir organizasyon var. Hedefim inşallah orada altın madalya alıp, ondan sonra ona göre devam edip etmeyeceğimize karar vermek. Yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki tek isteğim, arzum ve en büyük hayalim olimpiyat altın madalyasını da ülkemize ve Ankara'mıza kazandırmak.”

KAYAALP'TEN BAŞKAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Milli güreşçi Kayaalp ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteği için teşekkür ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ki bize destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz. Sağ olsunlar çok güzel bir tesisimiz var. Avrupa'nın örnek alabileceği bir tesiste antrenmanlarımız devam ediyor. İnşallah bize verilen destekleri boşa çıkarmayarak, hem devletimiz olsun hem kulübümüz olsun, inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye bayrağımızı göndere çektirmeye devam edeceğiz.”

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Murat Fırat ise, “Mutluyum, tabii ki şampiyon olmayı isterdim, nasipte üçüncülük varmış” dedi.