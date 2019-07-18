''Robothespian'' Başakşehir'e geliyor !

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Endüstri 4.0 & Üretimde ve İnsan Gelişiminde Verimlilik Eğitimi”ne ev sahipliği yapacak. Pnömatik kaslarıyla çalışan Robothespian, eğitimde hünerlerini sergileyecek.

Başakşehir Belediyesi, Almanya merkezli endüstriyel kontrol ve otomasyon şirketi FESTO işbirliği ile Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde “Endüstri 4.0 & Üretim ve İnsan Gelişiminde Verimlilik” etkinliği düzenleyecek.

Dünyada 176 ülkede faaliyet gösteren Alman kuruluşu FESTO’nun Endüstriyel Akademi Müdürü Hakan Eminçe tarafından verilecek özel eğitimde, pnömatik kaslarıyla çalışan robot “Robothespian” da Başakşehir Living Lab’de olacak. 280 kg ağırlığında ve insan boyutlarındaki Robothespian, eğitimi sesli anons edecek ve şarkı söyleyecek. Göz kırpabilen ve gözlerinden kalp çıkartabilen Robothespian, tüm hünerlerini sergileyerek eğitime renk katacak.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve FESTO Didaktik Türkiye Genel Müdürü Alpay Özkan’nın katılımıyla gerçekleştirilecek programda sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih : 23 Temmuz Salı

Saat : 09.45

Adres : Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi

Başak Mahallesi 5.Etap 2.Kısım Abdülhamithan Caddesi No:5 / Başakşehir