  4. Saba Tümer Küçükçekmeceli kadınlarla buluştu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çekmecem’de Kitap Var’ buluşmasının konuğu gazeteci ve sunucu Saba Tümer oldu. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü yazar Bircan Usallı Silan’ın yaptığı söyleşide Saba Tümer, ‘Mutluluk 21 Günde’ adlı kitabını anlatarak Küçükçekmeceli kadınlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Herkesin kendi hayatının yönetmeni olduğunu söyleyen Saba Tümer, ‘’Hepimiz kendi senaryomuzu kendimiz yazıyoruz ve ben buna çok dikkat ediyorum. Tabi ki de ilahi güç ve hayatın bir planı var ama bu plan çerçevesinde kendi planınla eşdeğer bir şekilde gitmek, keşke onu yapamasaydım demek yerine denedim olmadı. İyi ki yaptım demek ve keşkelerden sıyrılmak çok kıymetli. Kitapta da bunu yazdım başarısızlık diye bir şey yoktur bence. Başarısızlık Allah'ın bize yanlış yoldasın demesinin bir şeklidir. Bir şeyi deneyip deneyip olmuyorsa yolunu değiştirmelisin. Benim kariyerimde de aynı şey oldu. Ben ilk başta haber spikeriydim ve o dönemde en büyük hedefim ana haberleri sunmaktı. Ancak bir türlü olmadı, çok üzüldüm. Sonra hayat beni programcılığa götürdü. Aslında ben böyle kendim oldum,  ana haber sunuculuğunda ısrar ediyormuşum ama benim planım aslında buymuş’’ dedi.

"Çekmecem’de Kitap Var" buluşmalarını çok başarılı bulduğunu ifade eden Saba Tümer, ‘’İyi ki gelmişim, çok güzel bir etkinlik oldu ve kadınlar bana çok güzel sorular sordular. Kitapların herkese ulaşması lazım. Ayrıca burada bir çocuk kütüphanesi kurulmuş, annelerin çocuklarıyla birlikte gelip kitap okuma alışkanlığı edinmesi adına çok güzel bir proje olmuş’’ diye konuştu. 

İlyas Dikici: Anne ve çocukların birlikte kitap okuyabileceği bir alan yarattık

Söyleşiye katılımdan dolayı Saba Tümer'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, ‘’Geçen ay düzenlenen "Çekmecem’de Kitap Var" buluşmasında bir söz vermiştik. Küçükçekmeceli kadınlar buraya çocuklarıyla birlikte geliyor ve kadınları kitaplarla buluşturduğumuz gibi çocukları da kitaplarla buluşturalım dedik. Sözümüzü tuttuk ve bu binada çocuk kütüphanesini açtık. Anne ve çocukların birlikte kitap okuyabileceği bir alan yarattık. Dolayısıyla bu kütüphaneye sadece programlarımız olduğunda değil her zaman çocuklarınızı getirin’’ diye konuştu.

 

