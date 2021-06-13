Sağlık Bakanlığı’ndan İBB’ye ''sözleşme'' ambargosu

İstanbul’daki devlet hastanelerinde bulunan 48 İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELTUR şubesinin, Sağlık Bakanlığı’nın kira sözleşmelerini yenilememesi nedeniyle kapandığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, hastane kantinlerini işleten İBB şirketi BELTUR ile olan sözleşmesini yenilemedi. Farklı hastanelerde toplam 48 kantin kapalı.

BELTUR’un işlettiği toplam 48 kantin yaklaşık altı aydır kapalı tutuluyor. Kantinlerin Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeleri yenilememesi nedeniyle kapatıldığı ve BELTUR’un kantin alanlarını boşaltmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, “Tahminimce kantinler üzerinden yine farklı hesaplar yapılıyor” diyen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kantin sözleşmelerinin yenilenmemesine tepki gösterdi. Karabat, “Hastane kantinleri 6 aydır kapalı. Bundan kim zarar görüyor? Öncelikle bir kamu idaresi olan belediyemiz zarara uğratılıyor, en önemlisi de bu kantinlerden yararlanan vatandaşlar ve sağlık çalışanları mağdur ediliyor” dedi.

“VATANDAŞLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞPORTACILARA MAHKÛM EDİLİYOR”

“Halk Ekmek büfelerini açtırmayan, pandemi dönemindeki desteklerin üzerine çöken ve adeta belediye vatandaşa hizmet götüremesin diye uğraşan iktidar, bu sefer de kantinler üzerinden İBB’yi çalıştırmamak için uğraşıyor” diyen CHP Milletvekili Özgür Karabat, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yaşanan krizin temel sebebi bakanlığın sözleşmeleri yenilememesi. Bize gelen bilgiye göre bakanlık buraların boşaltılması için tebligat göndermiş. Normalde vatandaşa ucuz ve temiz hizmet götüren bu işletmeler kapatılıyor, hem de pandemi döneminde. Böylece vatandaşlar ve sağlık çalışanları işportacılara mahkûm ediliyor. Akılla izanla açıklanacak bir durum değil. Bu acizliktir.”

“HASTANELERİN KANTİNSİZ BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, kantinlerin kapalı olması nedeniyle yurttaşların ve sağlıkçıların hastanelere yerleştirilen otomatlardan alışveriş yapmak zorunda kaldığını belirtti:

“Hastanelerde otomat makinaları var. Orada küçük şişelerdeki su 3 TL’den satılıyor. Çay 2,5 TL’ye, kahve 3,5 TL’ye ve soda 3 TL’ye satılıyor. BELTUR’un işlettiği kantinlerde sağlıkçılara çay 50 kuruştan, kahve ise 1 TL’den satılıyordu. Otomatlarda sağlıkçılara indirim yok, sıcak çorba ve tost gibi yiyeceklerin satılmasına da imkân yok. Ayrıca bu otomatlar özel bir şirkete ait ve bu şirketler kâr ediyorlar.”

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç da kantinin hastanelerde önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Kılıç, “Kantinler hasta yakınlarının ve sağlıkçılarının yararlandığı mekânlar. Hastanelerin kantinsiz bırakılması kabul edilemez. Bu o kadar rezil bir olay ki anlaşılır gibi değil” ifadelerini kullandı