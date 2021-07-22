Sağlıkçılardan Başkan Uysal’a teşekkür

Antalya’da, hastanelerin covid-19 servislerinde görev yapan sağlıkçılar, belediye kreşini çocukları için ücretsiz açan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, “Bu süreçte, size bir nebze olsun destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Antalya’da, hastanelerin covid-19 servislerinde görev yapan sağlıkçılar, belediye kreşini çocukları için ücretsiz açan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Uysal, “Bu süreçte, size bir nebze olsun destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, pandemi nedeniyle kreşlerinde eğitime ara verirken Münir Özkul Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni, sağlık çalışanlarının 36-72 ay arası çocukları için 18 Ocak’ta açtı.

Eğitim için sınıf kapasiteleri yarı yarıya düşürüldü, sosyal mesafe kurallarına uygun yeni oturma düzenleri ve yeni eğitim alanları oluşturuldu. Muratpaşa Belediyesi’nin küçük öğrencileri, kreşte yaklaşık 6 ayı geride bırakırken dönem içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşadı.

Çocuklarını Muratpaşa Belediyesi kreşine gönderen veliler de Başkan Uysal’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Uysal, sağlık çalışanlarına bu zor süreçte bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını belirterek “Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmesi de çok önemliydi. Bunu gerçekleştiriyor olmak ayrıca bizi mutlu etti” dedi.