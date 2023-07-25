Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent: Ankara'nın parklarında spor etkinlikleri yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent’ sloganıyla parklarda düzenlediği Parklarda Spor Etkinlikleri Başkentlilerden gelen yoğun taleplerin ardından yeniden başlıyor.

Başkentlilerin sağlıklı yaşam ve spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğine bu yıl da devam edecek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı; 26 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde belirlenen 15 noktada spor faaliyeti gerçekleştirecek. Spor yapmak isteyen Ankaralılar; pazartesi, çarşamba ve Cuma günleri 08.30-10.30 saatleri arasında ücretsiz spor etkinliğine katılabilecek.

15 NOKTADA SPOR FAALİYETİ

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen Parklarda Spor Etkinlikleri; Ankara Büyükşehir Belediyesine ait parklarda 26 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

‘Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent’ sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz spor etkinliğinin düzenleneceği parklar ise şöyle:

-Cemre Parkı

-Zeynepcik Parkı

-Vedat Dolakay Parkı

-Ümitler Kadın Lokali Çevresi

-Kurtuluş Parkı

-Seğmenler Parkı

-Şafaktepe Parkı

-Adnan Ötüken Parkı

-Altınpark

-Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi

-Dikmen Vadisi Parkı

-Harikalar Diyarı Parkı 7. Kapı

-Harikalar Diyarı 3. Kapı

-GOP Parkı

-Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı