Sağlıklı adımlar, sağlıklı Başkent: Mansur Yavaş'tan Başkentlilere spora davet

Başkent’te spor yapılmasını teşvik eden projeleri hataya geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaz aylarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşları parklarda spor yapmaya davet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sağlıklı bir toplum anlayışıyla Başkentlileri spor yapmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla vatandaşları spor yapmaya çağıran Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara’mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” dedi. Haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında Başkentliler, parklardaki spor malzemelerinin doğru kullanımından esneme hareketlerine kadar çeşitli spor faaliyetlerine katılabilecek.

Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden parklarda spor yapmaya çağıran Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara’mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” dedi.

SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri, haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında Başkentlilere 20 parkta spor eğitimi verecek.

Parklardaki spor malzemelerinin kullanımı konusunda yardımcı olacak olan eğitmenler, esneme hareketlerinden çeşitli spor faaliyetlerine kadar vatandaşların sorularını da yanıtlayacak.

BİLİNÇLİ SPOR HAREKETLERİNİN ÖNEMİ

“Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla vatandaşları bilgilendirecek olan eğitmenler 8 Haziran’dan itibaren 7’den 70’e parklara gelen Başkentlilerle birlikte spor yapmaya başladı.

Başkan Yavaş’ın çağrısı üzerine spor yapmak için Kurtuluş Parkı’na geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz hizmetinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Aslı Akyol: “Çok güzel bir aktivite. Özellikle obezite ve kalp hastalıklarının ölüm nedenlerinin en yüksek sıralarda olması nedeniyle insanların spora yönlendirilmesi gerçekten çok güzel bir şey. Belirli bir eğitime sahip kişilerin spor yapan insanlara öncülük ediyor olması daha yararlı olacak. Spor yapan insanları gören diğer insanların motivasyonunun daha da artacağını düşünüyorum.”

-Aynur Yılmaz: “30 senedir Kurtuluş Parkı’nda spor yapıyorum. Spor yapmayı yaygınlaştırmak için bu spor hizmetini çok faydalı buluyorum. Spor hocaları daha bilinçli spor yapmaya yönlendirir. Parkımız park olalı ilk kez böyle güzel bir hizmet görüyor. Bu parkı amacına hizmet edecek seviyeye getirdikleri için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Necibe Dolay: “Ben de uzun yıllardır spor yapıyorum bu parkta. Spor hocaları eşliğinde spor yapmanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Hocalar doğru hareketleri gösterdiler, her geçen gün biz de yaşımıza ve kilomuza uygun hareketleri kendilerinden öğreneceğiz. Sağ olsunlar bize yardımcı olacaklar.”

-Güneş Karacabay: “Ben her gün spora geliyorum. Bu hizmeti çok yararlı buluyorum. Bugün başladık. Spor hocalarının gösterdiği hareketler çok faydalı ve eğlenceli de oldu. Bilinçli bir şekilde spor yapmak çok güzel ve güven verici. Isınmadan yapılan hareketler lif atması gibi sorunları doğuruyor. Ama hocaların gösterdiği doğru hareketleri yaparak spora başlarsak daha sağlıklı olur. Mansur Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Kurtuluş Parkı’nın koşu yolunu yeniledi, spor hocalarını gönderdi. Bizim daha sağlıklı spor yapmamızı sağlayacak, kendisine çok teşekkür ediyorum.”

-Yasemin Ilıman (Spor Eğitmeni): “Mansur Başkanımız Ankara’nın 20 parkında spor yapan vatandaşlara yardımcı olabilmemiz için böyle güzel bir uygulama başlattı. Haftanın 6 günü 07.30-11.00 saatleri arasında buradayız. Vatandaşlara spor konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Spor yapmak isteyen herkesi parklarımıza bekliyoruz. Biz açma germe, ısınma ve sporu nasıl bitirmeleri gerekiyor o konularda yardımcı olacağız. Yanlış hareketlerde uyaracağız ve yönlendireceğiz. Herkesi spor yapmaya buraya bekliyoruz hep beraber spor yapalım ve sağlıklı yaşayalım.”

-Seda Kocamaz (Spor Eğitmeni): “Mansur Başkanımızın öncülüğünde farklı parklarda vatandaşlara spor yaptıracağız. Çünkü insanlar pandemi nedeniyle eve kapandılar ve çok sıkıntı yaşadılar. Biz daha doğru hareketleri göstererek onların daha sağlıklı spor yapmalarını sağlayacağız.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden de paylaşılan şu parklarda haftanın 6 günü 7.30-11.00 saatleri arasında spor faaliyetleri gerçekleştirilecek:

Demetevler Parkı

Pamuklar Vadisi Parkı

Cemre Parkı

30 Ağustos Zafer Parkı

Öveçler Vadisi Rekreasyon Alanı

Adnan Ötügen Parkı

Kurtuluş Parkı

Seğmenler Parkı

Dikmen Vadisi 3. Etap

Dikmen Vadisi 1-2. Etap

Göksu Parkı

Avrupa Birliği Parkı

Gençlik Parkı

Anıtpark

Şafaktepe Parkı

Gökçek Parkı

Esertepe Rekreasyon Alanı

Kuşcağız TOKİ Blokları (90829 Ada) çevresi

Harikalar Diyarı

Törekent Metro İstayonu Yanı Park Alanı