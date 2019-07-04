Şair Küçük İskender Beşiktaş’tan sonsuzluğa uğurlandı

Küçük İskender’i anma törenine, şairin annesi Nilsu Türen, kız kardeşi Gül Elif Çubuktar ile eniştesi Erol Çubuktar’ın yanı sıra, eski Kültür Bakanı Ercan Karataş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yazar Pelin Batu, müzisyen Can Bonomo, yazar Ahmet Ümit ve ressam Bedri Baykam gibi isimlerin de aralarında olduğu edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Sanatçı dostlarının Küçük İskender ile ilgili anılarını paylaştığı, zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı törende, şairin hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi. Törende bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise şunları söyledi:

“Küçük İskender’in henüz yazmadığı şiirlerinden maalesef mahrum kaldık. Ama bir yandan da, ‘İyi ki girmiş hayatımıza’ diyoruz. Çünkü Küçük İskender şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza katkıda bulundu. Sadece bu yüzden bile ona şükran borçluyuz. Onu, bize kazandırdığı eşsiz duygu dünyalarıyla uğurluyoruz. Biz, büyük bir şairimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun!”

Ünlü şairin cenazesi, tören sonrasında Ortaköy Camii’ne götürüldü. Küçük İskender, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.