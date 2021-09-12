Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl coşkusu: Binlerce vatandaş Zara konserine akın etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlılıları ünlü sanatçı Zara ile buluşturdu. Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açık hava konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ile katıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Polatlı’da bir de konser verdi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen açık hava konserinde ünlü sanatçı Zara, 7’den 70’e binlerce Polatlılının zafer coşkusuna ortak oldu. Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları ve Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterileri ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

YAVAŞ: “ANKARA’YI GELİŞTİRMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Konser etkinliğinde Polatlı halkına seslenen Yavaş, “Sakarya Zaferinin 100’üncü yıl kutlamalarında hep birlikte olduğumuz için şeref duyuyorum. Geçen hafta Sakarya Köyü’nde dualarla andık şehitlerimizi. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini Polatlı’da topladık. Yine şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip dualar ettik. Tabi ki zafer kutlamalarında neşe de olmalıydı, onu da şimdi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Atalarımızın sayesinde hak ettik bu sevinci. Bizlerin de geçmişimize vefa borcu olarak Ankara’mızı gelişmiş başkentlerin en ön safında, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde geliştirmek boynumuzun borcu” dedi.

Sesi ve performansıyla Polatlılı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Zara ise, “Ankara benim için çok özeldir, çok başkadır. Yıllar sonra yeniden burada olmak benim için çok özel. Mansur Yavaş’a sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Halkımıza olan sevgisi, saygısı, aşkı hepimizin gönlünde taht kurdu. Bugün burada böyle bir coşkuyu yaşamak benim için büyük bir onur. Ülkemi, halkımı çok seviyorum. Zaferlerimizle övünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

POLATLI’DA MANSUR YAVAŞ’A SEVGİ SELİ

Sakarya Zaferinin 100’üncü yılında, Zara konserini izlemeye gelen ve coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

-Muhammed Alparslan: “Polatlı için çok güzel oldu bu konser. Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Berat Önal: “Polatlı’da genelde böyle etkinlikler az oluyor. Böyle güzel sanatçılar gelince de öz oluyor. Mansur başkanımıza teşekkür ederim.”

-Tugay Yıldız: “Polatlı’da bu tür konserler fazla olmuyor. Mansur başkanımıza teşekkür ederiz. Sağ olsun.”

-Ömer Evirgen: “Mansur başkanımın göreve geldiğinden itibaren bütün projeleri mükemmel bir şekilde ilerliyor. Kendisini tebrik ediyorum.”

-Alper Sümer: “Sakarya Zaferinin 100’üncü yılı Polatlı için çok büyük bir onur. Mansur başkanımızı çok seviyorum.”

-Hediye Kaplan: “Bu pandemi sürecinde çocuklarımız da, bizler de çok bunalmıştık. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için Mansur başkana çok teşekkür ederiz.”

-Şenay Uçar: “Sakarya Zaferinin 100’üncü yılı Polatlı için büyük şeref. Zara gibi ünlü bir sanatçının buraya gelmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Mansur başkanımızın ilçemizi ziyaret etmesi çok güzel. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Umarım bu tür etkinlikler devam eder.”

-Mine Yıldırım: “Sakarya Zaferi Türkiye için çok önemli bir zafer. Zara’yı çok seviyoruz. Çok hanımefendi bir sanatçı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

-Aybüke Özer: “Öncelikle bu topraklarda yaşadığımız için onurlu ve gururluyuz. 100’üncü yılımız kutlu olsun. Mansur başkanımıza da teşekkür ediyoruz.”

-İrem Baloğlu: “Bundan 10 sene önce burada böyle etkinlikler olmazdı. Böyle kutlamaları özlemiştik. Çok mutlu olduk.”

-Süreyya Namal: “Mansur başkanımızı çok seviyoruz. Ona teşekkür ediyoruz.”