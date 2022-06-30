Saklı hikayeleri ve resimleriyle Kadıköy sokakları kitabı çıktı

Yazar Dr. Müfid Ekdal’ın “Saklı Hikayeleri ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları” kitabı, prestij baskısıyla Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıktı. Kitap, belediyenin Müfid Ekdal anısına 4 Temmuz Pazartesi saat 16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği anma programında okurlarıyla buluşacak.

Doğma büyüme Kadıköylü olan Müfid Ekdal, Kadıköylülerin doktoru olmasının yanı sıra Kadıköy’ün tarihini anlatan kitaplarıyla da tanınıyor. 11 Temmuz 2014’te hayata gözlerini yuman Dr. Müfid Ekdal’ın kaleme aldığı “Saklı Hikayeleri ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları” Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınlarından çıktı. Kadıköy Belediyesi, yazarın ölümünün 9’uncu yıl dönümünde bir anma programı düzenliyor. Program 4 Ağustos Pazartesi saat 16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“KADIKÖY’ÜN HEREDOT’U”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Dr. Müfid Ekdal’ın bütün kitaplarını Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları bünyesine aldıklarını duyurdu ve “Kadıköy’ün Heredot’u olarak adlandırılan, Dr. Müfid Ekdal’ın kaleme aldığı “Kadıköy Sokakları” kitabı hedeflediğimiz çizginin ilk kitaplarından biri. Tam bir Kadıköy aşığı olan Dr. Müfid Ekdal’ın bütün kitapları, artık Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları çatısı altında yayımlanacak. Göreve geldiğimiz günden itibaren, Kadıköy’ün değerlerine sahip çıkıp, yenilerini ekleyeceğimiz sözünü vermiştik. Dr. Müfid Ekdal’ın bütün eserlerini; Kadıköy’ün, Kadıköylünün kendi yayınevinde bir araya getirerek, hem verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu hem de bir Kadıköy aşığına olan gönül borcumuzu ödemenin mutluluğu içindeyiz.

DR. MÜFİD EKDAL KİMDİR?

1918 yılında İstanbul’da doğan Ekdal, Kızıltoprak Altıncı İlkokulu’nu bitirdikten sonra Kadıköy Orta Mektebi’nde ve Haydarpaşa Lisesi’nde eğitimini tamamladı. 1942 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden diploma aldı. Askerlik görevine dek Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde çalıştı. Terhis olduktan sonra 1945 yılının başında Doktor Rasim Onat’ın yanına asistan olarak girdi. 1950’de dahiliye uzmanı oldu. 1951 yılında aynı kliniğe şef muavini olarak atandı. 1963 ve 1965 yıllarında kardiyoloji ihtisas için İngiltere’ye gitti ve bu dalda uzman oldu. 1967 yılında ikinci dahiliye servisine şef oldu. 1979 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne başhekim olarak atandı ve bir buçuk yıl bu görevi yürüttü. 1983’te emekli oldu.